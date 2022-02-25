«سفلز» تعيد هيكلة فريق المشاريع العقارية السكنية العالمية

أعلنت شركة سفلز عن تعيين اثنين من كبار الموظفين في قسم استشارات المشاريع العقارية السكنية العالمية، بهدف تعزيز قدرات الفريق وإعادة هيكلته.

وقالت الشركة إن أعضاء الفريق الجدد سيكونون مسؤولين بشكل أساسي عن الارتقاء بحضور الشركة في قطاع العقارات السكنية التابعة لعلامات تجارية متميزة وفاخرة.

وأكدت أن ريكو بيكنوني يتولى إدارة الفريق ضمن مكتب سفلز دبي، حاملاً خبراته التي تزيد عن 17 عاماً في قطاعي الضيافة والعقارات السكنية، ومعرفته العميقة بالاستراتيجيات الخاصة بالعقارات السكنية التابعة لعلامات تجارية.

وأشرف بيكنوني قبل انضمامه إلى سفلز على المشاريع السكنية لعلامة أكور في الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما تنضمّ جينيفر وادزورث إلى الفريق بصفة مديرة في مكتب سفلز لندن، لتركز على الصفقات التجارية الخاصة بالعقارات السكنية التابعة لعلامات تجارية، وتتعاون عن كثب مع شركاء سفلز المحليين وفرق أسواق رأس المال.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ريان إيتاني، رئيس قسم استشارات المشاريع العقارية السكنية العالمية في شركة سفلز: “يشهد قسم استشارات المشاريع العقارية السكنية العالمية تطوراً ونمواً متسارعين، ما يرسخ مكانة الفريق الرائدة في السوق في مجال استشارات العقارات السكنية الفاخرة والتابعة لعلامات تجارية.

وأضاف: “سيلعب كلٌ من بيكنوني ووادزورث دوراً أساسياً في تطوير خدماتنا وتنويعها، مع التركيز على عمليات الاختيار والتفاوض الخاصة بالعلامات التجارية والإشراف على العمليات المرتبطة بالعقارات السكنية التابعة لعلامات تجارية، بالإضافة إلى الصفقات التجارية من خلال تأمين شركاء ماليين ومبيعات مباشرة لفرص المشاريع السكنية التابعة لعلامات تجارية”.

من جانبه، قال ريكو بيكنوني، مدير في قسم استشارات المشاريع العقارية السكنية العالمية: “يسعدني الانضمام إلى شركة سفلز الرائدة عالمياً، حيث تشهد العقارات السكنية التابعة لعلاماتٍ تجارية فاخرة إقبالاً متزايداً من المطورين والعلامات التي تبحث عن فرصٍ للاستفادة من هذا القطاع المزدهر خصيصاً في الشرق الأوسط. وسيتيح لنا العمل معاً من خلال شبكتنا العالمية إلى جانب الجهات الرائدة هذا المجال تعزيز القيمة المقدمة لعملائنا، وترسيخ حضورنا كشركة بارزة في سوق المشاريع العقارية السكنية التابعة لعلامات تجارية”.

وحقق قطاع المساكن التابعة لعلامات تجارية خلال العقد الماضي توسعاً لافتاً بنسبة 230% على المستوى العالمي، وفق أحدث تقارير سفلز حول قطاع المساكن التابعة لعلامات تجارية فاخرة. وتشير التوقعات إلى أن عدد المشاريع في القطاع سيتجاوز 900 مشروع بحلول عام 2026، أي ما يقارب ضعف مستويات العرض المتاح حالياً، مع حوالي 580 مشروع قيد التخطيط والتنفيذ اليوم. ويتزامن هذا النمو مع زيادة عدد العلامات التجارية المشاركة في القطاع، والذي ارتفع من 69 علامة تجارية في 2011 إلى 133 علامة في عام 2021. وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بين أكبر أسواق القطاع، تليها تايلاند ودولة الإمارات في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، فيما احتلت دبي المرتبة الأولى بين أبرز الوجهات العالمية للمساكن التابعة لعلامات تجارية فاخرة.

وأعلنت سفلز عن هذه التعيينات بعد الدمج بين فريق مبيعات المشاريع العقارية السكنية العالمية وفريق المبيعات الدولي للمشاريع العقارية السكنية في المملكة المتحدة، حيث يسهم الفريق الموحّد الجديد في تقديم استراتيجية مبيعات وتسويق مُخصّصة ومتكاملة على نطاق عالمي من مرحلة البدء بالمشروع وحتى إنجازه باستخدام الدعم الدولي لخدمات المبيعات على امتداد شبكة سفلز.