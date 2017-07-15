سفر أول فوج للعمل بموسم الحج بالسعودية

دعاء حسنى ودع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم السبت، أول فوج يشمل 130 فردًا للعمل بموسم الحج بمهنة عامل لمدة 3 أشهر، بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وميناء جدة البحرى، ومطار الأمير محمد الشمالية (الصالة الجنوبية) بالمملكة العربية السعودية، براتب شهري 1200 ريال.وأكد "سعفان" خلال تو

دعاء حسنى



ودع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم السبت، أول فوج يشمل 130 فردًا للعمل بموسم الحج بمهنة عامل لمدة 3 أشهر، بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وميناء جدة البحرى، ومطار الأمير محمد الشمالية (الصالة الجنوبية) بالمملكة العربية السعودية، براتب شهري 1200 ريال.

وأكد “سعفان” خلال توديع العمال ضرورة الالتزام بالعمل والإخلاص والأمانة لرفع اسم مصر عاليًا، متمنيًا لهم عودة سالمة لأرض الوطن.

وأشار الوزير إلي أنه حال حدوث أى مشكلات عليهم التوجه للمستشار العمالى بالقنصلية المصرية بجدة، طالبًا منهم جميعا تجنب إحداث أى مشكلات أو خلافات حتى يتم تمثيل العامل المصري بصورة مشرفة.