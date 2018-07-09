سفر أول فوج لعمالة مصرية لموسم الحج براتب يومي 40 ريالا

دعاء حسني أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، سفر 160 عاملا يمثلون الفوج الأول من عمالة موسم الحج للعالم الحالي ، للعمل بمطار الملك عبد العزيز الجوى بجدة ، براتب يومي 40 ريالا لمدة 3 شهور.وتفقد الوزير اليوم الاثنين الأتوبيسات التي ستنقلهم إلى الميناء البحري، تمهيدا لدخولهم أراضي

دعاء حسني

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، سفر 160 عاملا يمثلون الفوج الأول من عمالة موسم الحج للعالم الحالي ، للعمل بمطار الملك عبد العزيز الجوى بجدة ، براتب يومي 40 ريالا لمدة 3 شهور.

وتفقد الوزير اليوم الاثنين الأتوبيسات التي ستنقلهم إلى الميناء البحري، تمهيدا لدخولهم أراضي المملكة، موجها جميع العمال المسافرين بتأدية العمل بكفاءة والتزام ، والحرص على خدمة ضيوف الرحمن ، وتمثيل مصر تمثيلا مشرفا .

كما وجه الوزير جميع العمالة بالتواصل المباشر مع المستشار العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة حال حدوث أى مشكلة لأى عامل منهم على أرض المملكة.

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