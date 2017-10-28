سفراء مصر بنيويورك يستقبلون رئيس النواب

ياسمين فوازصرح النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بأن الوفد البرلماني المصري، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف أنه كان في استقبال الوفد، السفير ياسر رضا - السفير المصري، والسفير عمرو أبوالعطا - ممثل مصر الدائم للأمم المتحدة، ور

ياسمين فواز

صرح النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بأن الوفد البرلماني المصري، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أنه كان في استقبال الوفد، السفير ياسر رضا – السفير المصري، والسفير عمرو أبوالعطا – ممثل مصر الدائم للأمم المتحدة، ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، والسفير هشام النقيب – قنصل عام مصر بنيويورك.

جدير بالذكر أن الوفد، يضم كل من المستشار أحمد سعد – الأمين العام، والمهندس محمد السويدي – رئيس ائتلاف دعم مصر، والدكتور حسين عيسي – رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب طارق رضوان – رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والنائبة ماريان عازر، والنائب كريم درويش والنائب عمرو صدقي.

ومن المقرر أن تستمر الزيارة ليوم الخميس المقبل -الموافق 2 نوفمبر 2017.