سفراء عرب وأفارقة يفتتحون معرض واتركس إكسبو الدولى لتنقية وتحلية المياه

انطلقت صباح اليوم الأحد ، فعاليات المعرض الدولى لتنقية وتحلية المياه ومعالجة الصرف الصحى – واتركس إكسبو بمشاركة أكثر من 120 شركة عالمية ومحلية فى مجال تنقية المياه.

وحضر المعرض الدكتور عبد القوى خليفة، وزير المرافق السابق وسفراء دول تايلند ، وهولندا، والمجر، وفرنسا، واليابان، وجنوب أفريقيا، وأوغندا، ورواندا، وفنلندا.

وأشاد المشاركون بتنظيم المعرض، مؤكدين أنه يعد الحدث الأضخم فى مجال تنقية وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، ويتماشى مع سياسة الدولة فى الوقت الحالى، ومبادرة حياة كريمة.

وأكدوا أن المعرض فرصة حقيقية لتوطين تكنولوجيا المياه داخل مصر.

وعقب الافتتاح، تفقد السفراء أجنحة المعرض، خاصة أجنحة الشركات الدولية المشاركة فى المعرض، وأكدوا على جودة المنتجات المحلية المتمثلة فى الطلمبات والمحابس وغيرها من التكنولوجيا الحديثة لمعالجة المياه وتنقيتها وتحليتها ، مواسير المياه، مؤكدين أن مصر وصلت لمكانة كبيرة فى مجال تكنولوجيا المياه.

من جانبه قال الدكتور عبد القوى خليفه، وزير المرافق السابق، إن هذا المعرض يؤكد دخول مصر عصر صناعة وتكنولوجيا المياه ، ويمثل فرصة حقيقية ، لكافة العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، فى معرفة وإدراك ما وصلت إليه مصر في الفترة الحالية من تقدم وتطور كبير في صناعة تكنولوجيا المياه.

وأضاف عبد القوى خليفة، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب افتتاح المعرض، أن الدولة تنفذ في الوقت الحالي مشروعات بنية تحتية ضخمة، تساهم فى زيادة نسبة التنمية، بالإضافة إلى التوسع في محطات المعالجة والمعالجة الثلاثية التي تتيح إعادة استخدام مياه الصرف.

وقال إن الدولة دخلت عصر التحلية وهو ما فشلت فيه أنظمة سابقة، حيث مواكبة الحكومة المصرية والدولة المصرية عصر تكنولوجيا التحلية ، يساهم فى زيادة الإعلانات علي استخدام مياه البحار وتغذية المحافظات الحدودية وهو ما يخفف الضغط علي نهر النيل.

فى الوقت نفسه، أكدت الشركة المنظمة للمعرض، أن معرض وتراكس، حقق نجاحات غير مسبوقة خلال الدورات السابقة، وهو ما يفسر الإقبال الكبير من قبل الشركات العالمية بمختلف دول العالم فى المشاركة فى هذا المعرض.

وأوضحت، أن المعرض الدولى لتنقية وتحلية المياه ومعالجة الصرف الصحى واتركس إكسبو ، يعد أكبر معرض متخصص فى مجال تكنولوجيا المياه والصرف (صرف صحى- صناعى- زراعى)، وكذلك تكنولوجيا تحلية المياه وتنقية ومعالجة مياه الصرف.

ولفتت إلى أن المعرض يشارك فيه نحو 120 شركة دولية ومحلية تمثل كبرى الماركات العالمية فى مجال تكنولوجيا المياه والصرف.

وأشارت إلى أن المعرض حقق عددا كبيرا من الزيارات تتخطى ٢٥ ألف زائر سنويا من جمهور المختصين والاستشاريين والمسؤولين عن ملفات المياه والصرف الصحي فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن ما يميز المعرض فى دورته الجديدة، هو مشاركة الشركات المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية، خاصة الشركات التى تنفذ مبادرة حياة كريمة.

ولفتت الشركة المنظمة للمعرض إلى أن مبادرة حياة كريمة، بمثابة نقلة حقيقية لسكان الريف من الظلام للنور، حيث ستساهم تلك المبادرة فى توصيل الصرف الصحي وكافة الخدمات اللازمة لسكان الريف، بعد ما عانى سكان الريف من التجاهل والإهمال خلال العصور الماضية. ويقام المعرض على مساحة 20,000 متر بمركز مصر للمعارض الدولية ، ويعد أكبر منصة لتجمع المصنعين والمستوردين مع القاعدة العريضة من الاستشاريين والمهندسين التنفيذيين لكبرى المشروعات الكبرى والخاصة.

وخصص المعرض نحو 16 جناحا دوليا تمثل كبرى الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المياه والصرف، بالإضافة إلى أنه يعد أكبر وأول معرض مختص فى مجال مقاولات المياه فى أفريقيا والشرق الأوسط ويضم العديد من القطاعات منها ” محطات تنقية وتحلية ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف، وقطاع المواسير وخزانات المياه، وفلاتر المياه، وقطاع الكهرباء ولوحات التحكم الآلى، وقطاعات البنية التحتية والمقاولات والإنشاءات.