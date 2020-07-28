سفراء الدول الإسكندنافية لوزير السياحة: ليس هناك أي قيود تمنع السفر إلى مصر

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس، مع رؤساء بعثات الدول الإسكندنافية الأربعة المعتمدة في القاهرة: “فنلندا والسويد والنرويج والقائمة بأعمال سفير الدنمارك”.

وحضر الاجتماع السفير ماجد مصلح المشرف علي الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بالوزارة.

وخلال الاجتماع استعرض وزير السياحة والآثار، التدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها الوزارة لضمان صحة وسلامة الزائرين والعاملين في قطاع السياحة مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو الجاري في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح كمرحلة اولى.

مصر استقبلت 26 ألف سائح من 5 دول منذ استئناف الحركة

وأشار الوزير إلي أنه منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر استقبلت مدينتي شرم الشيخ والغردقة ما يزيد عن ٢٦ ألف سائح من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر وصربيا؛ مؤكدا انه لم يتم رصد أية حالة إصابة واحدة لهم سواء أثناء وجودهم في مصر او بعد عودتهم إلى بلادهم بعد قضاء اجازاتهم وانتهاء برامجهم السياحية.

ومن جانبهم، استعرض سفراء الدول الاسكندنافية القواعد والاشتراطات الخاصة باستئناف السياحة الخارجية بالنسبة لدولهم، مؤكدين أنه ليس هناك أي قيود او موانع للسفر إلي مصر.

وأشاروا إلى أن نصائح السفر ( Travel Advice) توصي المواطنين بعدم السفر إلا في حالة الضرورة القصوي، كما اشادوا بالتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية لاستئناف السياحة الخارجية.

وأشاد سفير السويد بشكل خاص بضوابط السلامة الصحية المطبقة في مصر، مشيرا إلي حرصه علي تفقد تطبيق هذه الضوابط بنفسه علي أرض الواقع بالبحر الاحمر وجنوب سيناء.

وأكد أن مصر هي المقصد السياحي الثاني المفضل لدي الشعب السويدي، لافتا الي اهتمامهم وشغفهم بالسفر الي مصر.

وأضاف أن الشعب السويدي أصبح لديه اهتماما أكثر بالسياحة الثقافية، بالإضافة إلى حبه وشغفه بالسياحة الشاطئية، منوها إلى أهمية تنظيم رحلات ثقافية لتعريفهم علي الحضارة المصرية العريقة والاستمتاع بزيارة المواقع الاثرية المختلفة التي تذخر بها مصر.