سفارتا أوكرانيا وأرمينيا: لاتحذيرات من سفر مواطنينا إلى مصر

سمر السيد وهاجر عمران:أصدرت وزارة الخارجية الألمانية، بيانا أمس، قالت فيه إن حادث الطعن الذى وقع بالغردقة أول أمس وأودى بحياة سائحتين ألمانيتين، «عمل إجرامى على أعلى درجات الخسة، يملأ قلوبنا بمشاعر الحزن والأسى والغضب».وأضافت: لقد تأكدت لنا الأن الحقيقة المؤسفة، ونتوجه فى هذه اللحظات

سمر السيد وهاجر عمران:

أصدرت وزارة الخارجية الألمانية، بيانا أمس، قالت فيه إن حادث الطعن الذى وقع بالغردقة أول أمس وأودى بحياة سائحتين ألمانيتين، «عمل إجرامى على أعلى درجات الخسة، يملأ قلوبنا بمشاعر الحزن والأسى والغضب».

وأضافت: لقد تأكدت لنا الأن الحقيقة المؤسفة، ونتوجه فى هذه اللحظات العصيبة إلى ذوى وأصدقاء الضحيتين بعميق تعازينا القلبية.

وأكدت تواجد موظفى السفارة الألمانية بالقاهرة، فى مكان الهجوم، وتواصلهم مع السلطات المصرية.

ولم تصدر وزارة السياحة المصرية بيانات رسمية بشأن الحادث الذى أودى بحياة سائحتين ألمانيتين، وإصابة 4 من جنسيات أخرى بإحدى فنادق الغردقة.

من جانبه قال هينادى لاتى، السفير الأوكرانى فى مصر، إن مفاوضات تسيير خط طيران مباشر بين القاهرة والعاصمة الأوكرانية كييف، لم تشهد أى تغير بسبب الحادث، وتابع : الخطط كما هى، ولا تحذيرات من سفر مواطنينا إلى المقاصد المصرية، والرحلات منتظمة.

وأضاف لـ«المال»، أن أوكرانيا تحتل المرتبة الثانية حاليا فى أعداد السياح القادمين إلى مصر، بعد ألمانيا، واستمرار ذلك يعتمد على عدة عوامل، منها الأسعار والوضع الأمنى، وتابع: ربما نقفز إلى المرتبة الأولى إذا ما تحسنت الظروف لا أحد يعلم.

وقال إن أعداد سياح بلاده إلى المقاصد المحلية تنخفض فى شهور الصيف إلى نحو 20 رحلة أسبوعية، تسيرها شركات خاصة، مقابل 30 رحلة فى شهور الربيع والخريف.

وأكد أن سياح أوكرانيين يقضون إجازتهم حاليًا بمدينة الغردقة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سياح من بلده ضمن مصابى وقتلى الحادث الذى وقع بالغردقة أول أمس.

من ناحية أخرى قررت محافظة البحر الأحمر منع غير المقيمين بالفنادق من التواجد داخل الشواطئ الخاصة.

من جهته أكد مصدر مسئول من السفارة الأرمينية بالقاهرة، نقل السائحتين الأرمنيتين المصابتين إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، مشيرا إلى أن حالتهما مستقرة، وقال إن بلاده لم تصدر تحذيرات، أو توصيات إضافية لسائحيها، بعد الحادث.

