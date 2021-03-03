سفارة مصر بروما تنظم ندوة لشرح جهود مصر في مفاوضات سد النهضة

جاء ذلك في تدوينة للمتحدث باسم وزارة الخارجية على صفحته الرسمية بموقع تويتر

استمراراً لدور وزارة الخارجية لتوضيح جهود التوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة، نظمت سفارة مصر في روما ندوة بالتعاون مع مركز الدراسات الأفريقية في تورينو، لشرح رؤية مصر في هذا السياق، وتوضيح آثار السد على دولتي المصب.

جاء ذلك في تدوينة للمتحدث باسم وزارة الخارجية على صفحته الرسمية بموقع تويتر.

وثمَّن وزير الخارجية، سامح شكرى، الدور العربى الداعم لموقف مصر والسودان فى قضية سد النهضة.

وأكد وزير الخارجية خلال كلمته باجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، اليوم، أن مصر تسعى لاتفاق مائى يحفظ حقوقها المشروعة ولا ينتقص من حق إثيوبيا فى التنمية.

وأضاف وزير الخارجية: “لم نسعَ إلى انتقاص أى طرف، ولكن نسعى للوصول إلى اتفاق يضمن حقوقنا المشروعة ولا ينتقص من حق إثيوبيا فى التنمية وحقوق مصر والسودان فى مياه النيل”.