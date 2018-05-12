سفارة مصر ببوروندي تحتفي بنتائج اللاعبين المصريين في البطولة الإفريقية للجودو

المال خاص شاركت د. عبير بسيوني رضوان سفيرة مصر لدى بوروندي وأعضاء السفارة في حفل افتتاح البطولة الأفريقية للجودو للناشئين والشباب التي تقام بالعاصمة البوروندية بوجمبورا خلال الفترة من 10 – 13 مايو 2018وشهد حفل الافتتاح مشاركة عدد من كبار المسئولين البورونديين على رأسهم كل من Gaston Si

المال خاص

شاركت د. عبير بسيوني رضوان سفيرة مصر لدى بوروندي وأعضاء السفارة في حفل افتتاح البطولة الأفريقية للجودو للناشئين والشباب التي تقام بالعاصمة البوروندية بوجمبورا خلال الفترة من 10 – 13 مايو 2018

وشهد حفل الافتتاح مشاركة عدد من كبار المسئولين البورونديين على رأسهم كل من Gaston Sindimwo النائب الأول لرئيس الجمهورية، ووزيرة الثقافة والرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية، ورئيس الاتحاد البوروندي للجودو، فضلا عن رؤساء بعثات المنتخبات المشاركة بالبطولة.



وأوضحت السفيرة أن المنتخب المصري للجودو للناشئين والشباب حقق نتائج متميزة خلال فعاليات اليوم الأول للبطولة، حيث تم تتويج مصر بعدد من الميداليات خلال فعاليات البطولة فقد تمكنت الفتيات من حصد عدد 6 ميداليات متنوعة (عدد 3 ميداليات ذهبية، و2 ميدالية فضية، وميدالية برونزية) خلال منافسات الأوزان المختلفة بالبطولة. كما استطاع البنين تحقيق عدد 7 ميداليات متنوعة (عدد 6 ميداليات فضية، وميدالية برونزية) في الأوزان المختلفة. هذا وتستمر منافسات البطولة على أن تختتم في 13 مايو 2018.



وقامت السفيرة بالتنسيق مع اللجنة المنظمة لفعاليات البطولة الأفريقية للجودو للناشئين والشباب بترسيم الفائزين من الدول المختلفة الميداليات والورود وشهادات التقدير، ثم قامت بتكريم خاص لأعضاء الوفد المصري ممن حصلوا على ميداليات اليوم الأول للمنافسات.

جدير بالذكر، تتكون البعثة المصرية للجودو من عمرو مكرم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو (رئيس البعثة)، و30 لاعبا (بنين وفتيات)، و6 مدربين.

