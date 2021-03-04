سيـــاســة

سفارة مصر ببرلين تنظم ندوة لشرح رؤية الدولة وتوضيح آثار سد النهضة

بحضور خبراء وباحثين ومسئولين حكوميين
مصطفى الجُدي 12:46 ص, الجمعة, 5 مارس 21 12:46 ص, الجمعة, 5 مارس 21

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نظمت سفارة جمهورية مصر العربية في ألمانيا ندوة لشرح رؤية مصر وتوضيح آثار سد النهضة على دولتي المصب.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، الخميس، “فى إطار جهود وزارة الخارجية لتوضيح مساعي مصر للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ⁧‫سد النهضة، نظمت سفارة مصر في برلين ندوة بالتعاون مع جمعية الصداقة العربية – الألمانية بمشاركة وفد مصر في المفاوضات، وبحضور خبراء وباحثين ومسئولين حكوميين لشرح رؤية مصر وتوضيح آثار السد على دولتي المصب”.

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بقلم مصطفى الجُدي

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