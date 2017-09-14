سفارة ماليزيا بالقاهرة تطلب عامل نظافة بمرتب 700 دولار

المال – خاص:أعلن ديوان ماليزيا "مؤسسة تعليمية تابعة لسفارة ماليزيا في القاهرة"، عن حاجته لتوظيف عامل نظافة، مقابل مرتب قيمته 700 دولار، فضلا عن التأمينات الاجتماعية.وبحسب الإعلان المنشور على موقع قسم التعليم ماليزيا في مصر "EME"، فإن المهمات التي ستوكل إلى العامل هي تنظيف الديوان بما فيه م

المال – خاص:

أعلن ديوان ماليزيا “مؤسسة تعليمية تابعة لسفارة ماليزيا في القاهرة”، عن حاجته لتوظيف عامل نظافة، مقابل مرتب قيمته 700 دولار، فضلا عن التأمينات الاجتماعية.

وبحسب الإعلان المنشور على موقع قسم التعليم ماليزيا في مصر “EME”، فإن المهمات التي ستوكل إلى العامل هي تنظيف الديوان بما فيه من مكاتب، وغرف سكن الطلاب، وأعمال البستنة والأعمال العامة.

واشترط الديوان حصول المتقدم على الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يتعدى سنه 25 عاما، وأن يكون مصري الجنسية، ويجيد التحدث والكتابة باللغتين العربية والانجليزية.

وأوضحت أنه للتقديم بالوظيفة، يجب تحميل استمارة من موقعهم الإلكتروني www.emegypt.net وتقديمها قبل يوم 25 سبتمبر المقبل على العنوان التالي : سفارة ماليزيا، قسم التعليم ماليزيا، ديوان ماليزيا بالعباسية، 26 شارع سبيل الخازندار، من ميدان عبدة باشا، العباسية، القاهرة.