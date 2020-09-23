سفارة كييف : الخطوط الجوية الأوكرانية تستأنف رحلاتها للقاهرة الأربعاء المقبل

تبدأ الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، تشغيل رحلات “كييف – القاهرة – كييف “، اعتبارًا من الأربعاء المقبل 30 سبتمبر الجاري، حسبما أشار منشور للسفارة الأوكرانية بالقاهرة علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وأضافت السفارة الأوكرانية ، أنه تقدم شركة الخطوط الجوية أيضًا خيارات للمسافرين للاتصالات المناسبة عبر كييف مع مناطق بأوكرانيا وأوروبا.

وعلى وجه الخصوص ، ستكون هناك قدرة على السفر من القاهرة إلى المناطق الرئيسية في أوكرانيا (أوديسا ، لفيف ، خاركيف ، دنيبرو ، خيرسون) من خلال رحلات طيران الخطوط الجوية الأوكرانية الخاصة بها وكذلك الشريكة.

وتضمن منشور السفارة الأوكرانية ، أنه لمزيد من التفاصيل حول اتصالات الرحلات الدولية سيكون من خلال الرابط التالي :

: https://www.flyuia.com/…/uia-adds-more-international-flight…

وعرض منشور السفارة الأوكرانية ، الجدول الزمني لرحلات كييف – القاهرة – كييف:

كييف – القاهرة – المغادرة الساعة 20:00 ، و الوصول الساعة 22:20 بالتوقيت المحلي ، يومي الاثنين والأربعاء.

القاهرة – كييف – المغادرة الساعة 03:50 ، الوصول الساعة 08:10 بالتوقيت المحلي ، يومي الأربعاء والجمعة.

و اعتبارًا من 26 أكتوبر المقبل ، سيعتمد وقت المغادرة و الوصول على الانتقال إلى التوقيت الشتوي:

كييف – القاهرة – المغادرة الساعة 20:00 والوصول الساعة 23:20 بالتوقيت المحلي يومي الاثنين والأربعاء.

القاهرة – كييف – المغادرة الساعة 05:50 ، الوصول الساعة 08:10 بالتوقيت المحلي ، يومي الأربعاء والجمعة.

وفي أكتوبر المقبل ، ستكون هناك أسعار خاصة للرحلات بين القاهرة وكييف بواقع (174 دولار أمريكي أو 2762 جنيه مصري) للتذكرة ذهاب فقط.

نوه منشور السفارة الأوكرانية ، أنه يمكن حجز التذاكر على موقع شركة الطيران (https://www.flyuia.com/ua/en/home) ، و في مكتب الخطوط الجوية الأوكرانية بجمهورية مصر العربية وفي مكاتب وكلائها للمبيعات.

وأضافت السفارة، أنه إذا تغيرت خطط الركاب ، فيمكنهم تغيير تاريخ المغادرة إلى نفس مسار الخطوط الجوية الأوكرانية دون رسوم إعادة الحجز خلال فترة صلاحية التذكرة.

وأشارت أنه تعتبر سلامة الركاب وأفراد الطاقم من أهم أولويات الخطوط الجوية الأوكرانية .