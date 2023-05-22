سفارة كوريا : وزير مالية مصر «حلال مشاكل»

قالت سفارة كوريا الجنوبية،إن وزير المالية محمد معيط يتمتع بتقدير كبير لمساهماته الكبيرة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مما أكسبه لقب “حلال المشاكل” بين الكوريين.

والتقى سفير كوريا الجنوبية هونج جين ووك مع الوزير معيط أمس وجاء هذا اللقاء بمناسبة انتهاء مهمته كسفير كوري لدى مصر لمدة 3 سنوات>

دعم الحكومة المصرية

وخلال اللقاء، عبر السفير عن امتنانه لما بذله الوزير من جهود لحل المشكلات التي تواجهها الشركات الكورية ولتقدم العلاقة الاقتصادية بين البلدين.

بجانب طلب دعم الحكومة المصرية المستمر لأنشطة الشركات الكورية لكي تتمكن من زيادة استثماراتها والعمل بصورة أكثر فاعلية داخل مصر.

قفزة في العلاقات

وقال وزير المالية إن العلاقات الكورية المصرية قفزت إلى أعلى الدرجات التي لم تشهدها الدولتان من قبل، معربًا عن شكره على شغف وتفاني السفير الكوري.

وأضاف أنه لن يكل في عمله لجذب مزيد من الاستثمارات الكورية وحل مشكلات الشركات الكورية في مصر، بالإضافة إلى التواصل النشط مع السفير الكوري الجديد من أجل تقدم العلاقة الثنائية في المستقبل.

وقال بيان سفارة كوريا الجنوبية، إن مصر شهدت تحديات اقتصادية منذ عام 2020 وحتى الآن وذلك نتيجة الأوضاع الدولية الصعبة وتدابير التقشف العالمية.