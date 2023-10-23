سفارة كندا بالقاهرة: منحة بـ50 مليون دولار لتمويل المساعدات الإنسانية والاحتياجات المُلحة للفلسطينيين في غزة

أعلن الوزير أحمد حسين، وزير التنمية الدولية، أن كندا ستقدم منحة بـ50 مليون دولار لتمويل المساعدات الإنسانية وتلبية الاحتياجات المُلحّة للفلسطينيين في قطاع غزة والمناطق المجاورة، مع ضمان ألا تصل أيّ من هذه الأموال إلى أيدي “حماس”.

وقال بيان صحفي صادر عن سفارة كندا بالقاهرة، وحصلت “المال” على نسخة منه، إن هذا التمويل سيساعد في توفير الغذاء والماء والمساعدة الطبية الطارئة وخدمات الحماية، وغيرها من المساعدات المنقذة للأرواح.

وأضاف أنه لا تزال كندا ثابتة في موقفها من وجوب الامتثال للقانون الإنساني الدولي، كما يجب أن تكون الأولوية القصوى لسلامة وأمان المدنيين.

وتابع بيان سفارة كندا: تُواصل كندا حثها لكل الأطراف بأن يتم تيسير وصول الإغاثة الإنسانية الأساسية بفاعلية وبسرعة ودون عوائق للمدنيين الذين هم في أمسّ الحاجة، مؤكدين مسئوليتنا الجماعية تجاه التمسك بمبادئ الإنسانية والكرامة والحماية للجميع.