سفارة فيتنام تنظم زيارات متبادلة لشركات زراعية وصناعية فى 2018

المال ـ خاصتوقع «هوانج لونج» سفير فيتنام لدى القاهرة تنظيم زيارات متبادلة مع القاهرة فى عدد من المجالات، مثل الزراعة والصناعة فى 2018، مضيفاً أنه من المقرر العمل، أيضاً مع الحكومة لتشجيع الاستثمار المشترك فى المناطق الحرة.وأكد - فى تصريحات لـ«المال

المال ـ خاص

توقع «هوانج لونج» سفير فيتنام لدى القاهرة تنظيم زيارات متبادلة مع القاهرة فى عدد من المجالات، مثل الزراعة والصناعة فى 2018، مضيفاً أنه من المقرر العمل، أيضاً مع الحكومة لتشجيع الاستثمار المشترك فى المناطق الحرة.

وأكد – فى تصريحات لـ«المال» – أهمية استمرار انعقاد ورش العمل والندوات المشتركة مع الحكومة كوسيلة لتعزيز العلاقات الثنائية، وتنفيذ جميع مذكرات التفاهم المنعقدة بين الطرفين ، مشيراً إلى أن السفارة تعمل مع وزارة التعاون الدولى لخلق آلية لتفعيل تنفيذ مذكرات التفاهم التى وقعها رئيسى البلدين فى سبتمبر الماضى.

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسى، العاصمة الفيتنامية هانوى سبتمبر الماضى، ووقع مع نظيره الفيتنامى تران داى كوانغ على 8 مذكرات تفاهم حول إنشاء لجنة فرعية للتعاون الثنائى فى مجالات التجارة والصناعة، بجانب مذكرات فى قطاعات الملاحة التجارية والسياحة والثقافة والاستزراع السمكى، وإدارة وإنشاء الموانئ وتشجيع الاستثمار والتعاون بين هيئتى الإذاعة فى البلدين.

كان السفير قد أكد – فى تصريحات سابقة – على أهمية تسهيل اللقاءات المباشرة بين رجال الأعمال لأن المستثمرين الفيتناميين ليس لديهم معلومات كافية عن السوق المصرية، ولذا فإن مسئولية السفارة هو الترويج لفرص التعاون المشتركة بين الدولتين فى الفترة المقبلة.

وكانت نيفريت زكريا، باحث اقتصادى فى قطاع التعاون الآسيوى بوزارة التعاون الدولى، – قد قالت فى مؤتمر سابق نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، عن العلاقات المصرية الفتنامية – إن الوزارة ستنظم اجتماعاً موسعاً فى العام المقبل مع السفارة الفيتنامية لمتابعة كيفية تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، بحضور مسئولين من عدد من الوزارات وجمعية رجال الأعمال.

وقدرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عدد الشركات الفيتنامية المستثمرة فى مصر بـ 11 حتى نهاية 2015 باستثمارات إجمالية 280 ألف دولار، وتتركز غالبية الشركات الفيتنامية فى القطاعات الخدمية بواقع 7 شركات، وشركتين فى القطاع الصناعى، واثنتين سياحيتين.