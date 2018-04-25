سفارة فلسطين بالقاهرة: مصر تسمح بعودة العالقين بالمطارات المصرية

المال- خاص أعلن سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، أن السلطات المصرية وافقت اليوم الأربعاء على سفر 24 مواطنا من العالقين في مطاري القاهرة و مطار برج العرب الى قطاع غزة ، وهم في طريقهم الأن إلى غزة موزعين على ثلاث مركبات برفقة مندوب السفارة.ووفق بيان للسفارة، أكد السفير اللوح ان هناك جهود

المال- خاص

أعلن سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، أن السلطات المصرية وافقت اليوم الأربعاء على سفر 24 مواطنا من العالقين في مطاري القاهرة و مطار برج العرب الى قطاع غزة ، وهم في طريقهم الأن إلى غزة موزعين على ثلاث مركبات برفقة مندوب السفارة.

ووفق بيان للسفارة، أكد السفير اللوح ان هناك جهود واتصالات حثيثة مستمرة تبذل من اجل فتح معبر رفح في الاتجاهين وسفر وعودة العالقين الى غزة .

وأعرب السفير عن خالص شكره وتقديره للأشقاء في السلطات المصرية الذين حرصوا على حل مشكلة العالقين في مطاري القاهرة وبرج العرب وحرصهم على تخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا الفلسطيني.

