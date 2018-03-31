سفارة فلسطين بالقاهرة تنعى شهداء يوم الأرض وتنكس العلم الفلسطيني

حسين رجب نعى سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، اليوم السبت، شهداء يوم الأرض أمس، معلنا تنكيس العلم الفلسطيني. جاء ذلك في بيان للسفارة، غداة، مسيرات يوم الأرض التي هاجمتها القوات الإسرائيلية أمس وأسفرت…

حسين رجب

نعى سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، اليوم السبت، شهداء يوم الأرض أمس، معلنا تنكيس العلم الفلسطيني.

جاء ذلك في بيان للسفارة، غداة، مسيرات يوم الأرض التي هاجمتها القوات الإسرائيلية أمس وأسفرت عن مقتل 16 شهيدا وأكثر من 1000 مصاب.

ويوم الأرض، هو يوم مرتبط تاريخيا بأحداث جرت في 30 مارس 1976، استشهد فيها 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام

1948، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي، ويحييه الفلسطينيون كل عام للتذكير بحق العودة لوطنهم.

وحي السفير الفلسطيني شهداء أمس “الذين ارتقوا وهم واقفون بصدورهم العارية لحماية الأرض والذاكرة، في مسيرات إحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض على الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة”

وقال السفير دياب اللوح في بيان وزعته السفارة: “ننحني إكباراً وإجلالاُ لأرواح شهدائنا الأبرار الذين رووا بدمائهم الطاهرة أرض الوطن، أولئك الذين ضحوا بأرواحهم من أجل التراب الوطني المقدس، وأملاً في حياة أكثر عدلاً للأجيال اللاحقة”.

وأدانت السفارة في بيان لها المجزرة الوحشية التي نفذتها قوات الاحتلال على الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة

ووصفت السفارة المجرزة بأنها “الجريمة النكراء التي تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتي تتطلب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته أمام ممارسات الترهيب والتهجير والقتل والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل”.

وأكدت السفارة في بيانها أن الجرائم الإسرائيلية المتلاحقة لن تثني الشعب الفلسطيني عن الاستمرار في المطالبة بحقوقه.

وقال سفير فلسطين بالقاهرة “على المحتل أن يعي أن أصحاب الحق لن يكلوا عن الدفاع عن أرضهم وثوابتهم، وأنهم في يوم الأرض وكافة المناسبات الوطنية يجددون التأكيد على تشبثهم بحقوقهم التي أقرتها الشرائع والقوانين الدولية “

وأشار إلى أن “هذا هو ما جرى خلال مسيرات أمس التي اختارت “العودة للديار” شعاراً ورمزا، للتأكيد على قرار اللاجئين الفلسطينيين بالتمسك بالعودة إلى ديارهم ورفض أية مساومات في هذا الإطار، وفقاً لما أكده قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194″

كما أشارت السفارة إلى تنكيس الأعلام الفلسطينية على مقار السفارة والمندوبية، تنفيذاً لإعلان الرئيس محمود عباس باعتبار اليوم السبت يوم حداد وطني على أرواح شهداء الأرض الذين اترقوا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال .