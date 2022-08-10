سفارة طوكيو: المقرمشات والسناكس المصنوعة من الفول المصري تحظى بشعبية كبيرة في اليابان

قالت سفارة اليابان بالقاهرة، إن المسؤول عن شركة كالبي اليابانية الذي قام بزيارة مصر مؤخرًا، أعرب عن آمال كبيرة تجاه الفول المصري لتوسيع إنتاج المنتج في المستقبل.

وأشارت إلى أن شركة كالبي “Calbee”، أحد أكبر مصنعي الحلويات في اليابان، تنتج مقرمشات وسناكس من حبوب الفول المحمصة.

أضافت السفارة في التغريدة التي نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، إن تلك المقرمشات تحظي بشعبية كبيرة في اليابان كوجبة خفيفة صحية تحقق أقصى استفادة من مكوناتها.

وتابعت سفارة اليابان : كمكونات خام داخلة في التصنيع، تحظى حبوب الفول المصري بدرجة عالية من التقييم من حيث مذاقها وشكلها.



وتابعت السفارة : نتمنى أن تأكلوا الفول المصري بهذا الشكل الجديد في مصر واليابان بمجرد بيعه قريبًا في مصر.