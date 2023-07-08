سفارة روسيا: تنظيم معرض «كنوز مقبرة توت عنخ آمون» بموسكو أغسطس المقبل

يجري حتى 24 أغسطس المقبل معرض “كنوز مقبرة توت عنخ آمون” في موسكو وذلك بمناسبة الذكرى الـ٨٠ لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر، وهذا هو مشروع تعليمي فريد، حسبما أفاد البيان الصحفي الصادر عن سفارة روسيا بالقاهرة.



وأضاف بيان سفارة روسيا إن توت عنخ آمون الذي تم اكتشاف مقبرته في حالة اصلية تقريبا ، يعتبر رمزا لمصر القديمة في العالم الحديث.

وتابعت أن الكنوز التي تم ايجادها في هذه الققبرة أعطت العلماء كمية هائلة من المعلومات والاشياء لدراسة الفن المصري القديم وأحدثت ضجة كبيرة في عالم الآثار.

ويقدم المعرض أكثر من مائة معروض ومنها نسخ طبق الأصل من الأشياء التي تم العثور عليها في المقبرة.

ويعمل فريق من الفنانين ومُرممي المتاحف وعلماء المصريات على إعادة إنشاء هذه العناصر لسنوات.