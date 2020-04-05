سفارة تايلاند تدرس تأثير «كوفيد-19» على التبادل الاقتصادى مع مصر

قال شريف يحيى، مساعد ملحق تجارى لدى مكتب الشئون التجارية التابع للسفارة الملكية التايلاندية بالقاهرة ، إن المكتب بصدد عمل حصر حول تأثير «كوفيد-19» المعروف باسم كورونا المستجد على التجارة الثنائية بين مصر وتايلاند لتقديمه للجهات المختصة منتصف الشهر الجارى.

وأضاف لـ”المال”، أنه تم تأجيل معارض دولية كان من المقرر تنظيمها فى تايلاند فضلاً عن بعثات لرجال أعمال مصريين للمشاركة فى معارض هناك ، كما تم تأجيل زيارة أحد الوفود التجارية التايلاندية لمصر، وكان الوفد متخصصا فى منتجات الأغذية وقطع غيار السيارات والأجهزة المنزلية.

كان “يحيي” صرح لـ”المال” سابقاً ، بأن وفداً تايلاندياً يضم 30 شركة أغذية سيزور مصر فى أبريل الجارى لبحث آفاق التعاون المشترك مع الشركات المصرية ، وكان تنظيم الزيارة يتم بالتعاون بين المكتب و اتحاد الغرف التجارية المصرية.

وأكد أن بعض المنتجات الغذائية شهدت زيادة كبيرة فى حجم تجارتها بين البلدين ؛ بينما شهدت الصادرات التايلاندية لبعض منتجات قطع غيار السيارات والأدوات المنزلية وغيرها من المنتجات الكمالية ركوداً محدوداً حتى الآن ، ومن المتوقع أن يزيد هذا الركود .

وأشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتايلاند سجل بنهاية العام الماضى ، نحو 950 مليون دولار ، منها صادرات مصرية تقترب قيمتها من 25 مليونا .

ووفقاً لبيانات سابقة صادرة عن مكتب الشئون التجارية التايلاندى ، تتمثل الصادرات التايلاندية لمصر فى الأسماك وقطع غيار السيارات ومنتجات المطاط وغيرها؛ بينما تصدر مصر منتجات تشمل الغاز الطبيعى والحديد والصلب والآلات الكهربائية.