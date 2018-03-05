سفارة بريطانيا: نحقق في الاعتداء على طالبة مصرية

سمر السيد أعلنت السفارة البريطانية القاهرة استنكارها لحادثة الاعتداء الطالبة المصرية مريم مصطفى عبد السلام، مؤكدة أن جميع أشكال جرائم الكراهية مرفوضه تماماً، بعض من أقوى القوانين في العالم لمواجهتها.وقالت فى بيان تم نشره على الصفحة الرسمية للسفارة بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :"

سمر السيد



أعلنت السفارة البريطانية القاهرة استنكارها لحادثة الاعتداء الطالبة المصرية مريم مصطفى عبد السلام، مؤكدة أن جميع أشكال جرائم الكراهية مرفوضه تماماً، بعض من أقوى القوانين في العالم لمواجهتها.

وقالت فى بيان تم نشره على الصفحة الرسمية للسفارة بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” :” ما حدث لمريم مصطفى غير مقبول، ونحن نشارك قلق أسرتها ، وقد قامت الشرطة البريطانية باعتقال أحد الأشخاص بالفعل ويقوم المحققون المتخصصون في جرائم الكراهية، بالتحقيق في هذا الهجوم الخسيس لضمان تقديم الجناة إلى العدالة”.

لفتت إلى أنه يجرى العمل مع السفارة المصرية في لندن لضمان حصول مريم وعائلتها على الدعم الذي يحتاجونه.

يشار إلى أن الطالبة المصرية مريم عبدالسلام تعرضت لاعتداء بالضرب من فتيات بريطانيات في مدينة نوتنجهام البريطانية.

وقال السفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، فى تصريحات تليفزيونية، إن الوزارة تتابع مع السلطات البريطانية آخر تطورات التحقيق في حادث الاعتداء على الطالبة المصرية وتم تكليف المستشار الطبي في لندن لمتابعة حالتها الصحية علاوة على تكليف محامٍ لمتابعة الإجراءات القانونية ومسار التحقيق وتفريغ الكاميرات لتحديد هوية المتهمين ومحاسبتهم.