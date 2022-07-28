سفارة باكستان بالقاهرة تدعو رجال الأعمال بالقاهرة للمشاركة في معرض texpo 2022

دعت سفارة باكستان بالقاهرة رجال الاعمال المصريين بالقاهرة والشركات المختلفة الى المشاركة في معرض texpo 2022 بمركز المعارض بباكستان.

وأشارت السفارة في خطاب ” اطلعت عليه المال ” تم توجيهه للشركات التجارية المخلتفة الى أنه من المقرر أن يعقد المعرض في دورته الرابعة خلال الفترة من 18 – 20 أغسطس المقبل.

وأكدت على أنه من المقرر أن يعقد المعرض بمركز المعارض بكاراتشي بباكستان وذلك تحت رعاية هيئة تنمية التجارة ” TDAP ” بالتعاون مع وزارة التجارة بباكستان وسوف يتم عقد لقاءات ثنائية على هامس المعرض، والذي سيكون في العديد من التخصصات.

وذكرت باكستان في القاهرة أن الانشطة والمجالات التي سيشملها المعرض ستكون في المنسوجات المنزلية والمفروشات، والملابس الجاهزة ” تريكو وجوارب ” ، والازياء الحديثة، والاقمشة والخيوط ” أشغال يدوية / كروسية ” ، وأداوت العناية الشخصية، وكذا الحرير والمنسوجات الصناعية، وكذا المكياش والاكسسورات، وألات النسج والملابس الرياضية، وكذا الجلود والاحذية.

وخلال يناير الماضي بحثت غرفتا القاهرة التجارية وسراجودا لصغار التجار والصناع الباكستانية سبل زيادة التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وباكستان في المجالات المتعددة بين البلدين في الفترة المقبلة، جاء ذلك خلال زيارة وفد برئاسة محمد أمجد، وإكرام الله، نائبي غرفة سراجودا لغرفة القاهرة.

واستقبل الوفد نيابة عن إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، نائبه سامح زكي، وأكد زكي خلال اللقاء أن مصر بها منتجات كثيرة يمكن للسوق الباكستاني الاستفادة منها، وتعتبر مصر بوابة مهمة لدخول أسواق كثيرة والاستفادة بأكثر من مليار ونصف المليار مستهلك محليًا وإفريقيًا وعربيًا وعالميًا، في ظل اتفاقيات دولية من الممكن الاستفادة منها، لدعم العلاقات الثنائية الاقتصادية المصرية الباكستانية، وهو الأمر الذي يحتاج التنسيق الجيد وبحث احتياجات السوقين بشكل مباشر من خلال رجال الأعمال والمستوردين في البلدين.

وأشار إلى ضرورة تنظيم لقاءات ثنائية تبحث سبل التعاون على أرض الواقع بعد دراسة السوقين دراسة وافية وإمكانية إقامة استثمارات مشتركة تفيد اقتصاد البلدين، حيث أن غرفة القاهرة تسعى إلى فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية لتنفيذ خطة الدولة، وهي زيادة حجم الصادرات المصرية إلى السوق الخارجية.

ورحب في كلمته بزيادة التعاون مع الجانب الباكستاني في كافة الأنشطة، لزيادة الاستفادة من المنتجات الباكستانية وبالتالي ارتفاع حجم التبادل التجاري والاستثماري الثنائي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات المُتاحة بالبلدين.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكّد فيه الوفد الباكستاني على أن هذه الزيارة التي تستهدف دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية من خلال تكثيف اللقاءات بين مجتمع الأعمال في البلدين والتنسيق بين الغرفتين في الفترة المقبلة، وزيادة حلقة الربط بين المصدرين والمستوردين في مصر وباكستان.

الجدير بالذكر أنه من أهم الصادرات المصرية إلى باكستان الفواكه والمكسرات والمشروبات والخل والآلات والمُعدات وأدوات المائدة، بينما تأتي الواردات المصرية من باكستان القطن والألياف والمواد الكيماوية العضوية والملابس وإكسسواراتها والبلاستيك والحبوب والمطاط والورق.