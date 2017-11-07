سفارة اليابان: مستمرون فى دعم التعليم المصرى

هاجر عمرانقالت السفارة اليابانية، اليوم الثلاثاء، إنها مستمرة فى تقديم الدعم اللازم من أجل افتتاح المدارس المصرية –اليابانية، بما في ذلك إيفاد الخبراء وتقديم قرض المساعدات الإنمائية الرسمية إلى الحكومة المصرية. وأضافت فى بيان : تواصل هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) حاليًا



هاجر عمران

قالت السفارة اليابانية، اليوم الثلاثاء، إنها مستمرة فى تقديم الدعم اللازم من أجل افتتاح المدارس المصرية –اليابانية، بما في ذلك إيفاد الخبراء وتقديم قرض المساعدات الإنمائية الرسمية إلى الحكومة المصرية.



وأضافت فى بيان : تواصل هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) حاليًا تنفيذ التعاون الخاص بالتعليم على الأسلوب الياباني في المدارس الحكومية المصرية القائمة بالفعل بدايةً من العام الماضي.



ولفتت إلى أن إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الشهر الماضي عن تأجيل افتتاح هذه المدارس لن يغير من سياسة دعم التعليم المصرى .



وقال البيان : ستواصل حكومة اليابان في المستقبل التعاون من أجل افتتاح هذه المدارس في أسرع وقت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية.

وكانت المال قد نشرت منذ نحو أسبوعين على لسان مصدر مطلع من هيئة التعاون الدولى اليابانية ، إن الهيئة مستمرة فى التعاون مع الحكومة فى إنشاء نظام المدارس اليابانية الجديد، مؤكدا أنه لم يتم إلغاء النظام بشكل كامل و إنما تأجيله إلى الفصل الدراسى الثانى أو العام المقبل، رافضا الإدلاء بأى معلومات عن أسباب التأجيل.

وتابع المصدر أن تأجيل تفعيل نظام المدارس اليابانية مؤخرا يرجع إلى الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن وزارة التعليم اتخذت القرار بنفسها، كما أن الهيئة اليابانية تتولى عنصرى التصميم و التدريب و توقيت تفعيل النظام هو مسئولية الحكومة .

جدير بالذكر أن الحكومتين المصرية و اليابانية، أسستا شراكة جديدة فى التعليم إثر زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى طوكيو العام الماضى ، و تستهدف دعم التعليم بشكل شامل، وتندرج تحتها 5 محاور أساسية، الأول دعم التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة، والثانى دعم التعليم الأساسى، والثالث دعم التعليم الفنى، والرابع التعليم العالى، والخامس والأخير منح فرص الدراسة والتدريب باليابان.

وكان يوساكو نكاوكا ممثل بهيئة التعاون الدولى اليابانية ومسئول قطاع التعليم بالهيئة، قد قال لـ”المال” – فى تصريحات سابقة – إن بلاده تدرس توفير دعم مالى لميزانية وزارة التربية و التعليم لضمان تنفيذ نظام المدارس اليابانية، كما أنها أرسلت بالفعل نحو 10 خبراء إلى الوزارة التربية والتعليم فى إطار التدريب على تفعيل النظام.





