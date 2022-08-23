سفارة اليابان: انعقاد حوار السياسات مع مصر حول التعاون التنموي

عُقد حوار السياسات رفيع المستوى بين اليابان ومصر حول التعاون التنموي في يوم 22 أغسطس الجاري، بمقر وزارة التعاون الدولي، وفق بيان صحفي صادر عن سفارة اليابان بالقاهرة.

حضر الحوار من الجانب الياباني، السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر، إلى جانب ممثلون آخرون عن سفارة اليابان بالقاهرة، وهيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، وهيئة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، ومن الجانب المصري، وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، وممثلون عن الوزارات والهيئات ذات الصلة.

يُعقد هذا الحوار للمرة الأولى هذا العام على مستوى رفيع متمثلًا في الوزيرة والسفير، بعد أن عقدت المشاورات الثنائية سنويًا على المستوى الإداري حتى العام الماضي. مما أسفر عن تعزيز شراكة التعاون بين اليابان ومصر.

مجالات التعاون

من جانبه، صرح السفير أوكا بأن اليابان ستواصل دعم التنمية المستدامة، وعلى وجه التحديد، يتضمن تعاون اليابان ما يلي:

– تطوير البنية التحتية عالية الجودة مثل الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، ومطار برج العرب الدولي وما إلى ذلك.

– التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير الطاقة النظيفة تحسبًا لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)، والمقرر عقده في مصر في نوفمبر من هذا العام.

– التعاون في قطاع الصحة مثل الاستجابة لفيروس كورونا المستجد وإدخال التأمين الصحي الشامل.

– التعاون في قطاعي الأغذية والزراعة (الري وتربية الأحياء المائية) من أجل الأمن الغذائي كاستجابة للأزمة الأوكرانية.

– التعاون في قطاعي التعليم وتنمية الموارد البشرية بما في ذلك، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، والمدارس المصرية –اليابانية (EJS)، بناءً على الشراكة المصرية –اليابانية في التعليم (EJEP).

– التعاون الثلاثي في إطار مؤتمر طوكيو الدولي الثامن حول التنمية في إفريقيا (TICAD8)، الذي سيعقد في تونس هذا الشهر. 4.

ومن الجانب المصري، أعربت وزيرة التعاون رانيا المشاط عن تقديرها الكبير وتطلعاتها المستقبلية تجاه الشراكة مع اليابان، كما قامت بشرح الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، بما في ذلك برنامج الربط بين المياه والغذاء والطاقة (NWFE)، ثم تلي ذلك شرح لمقترحات محددة للتعاون بين اليابان ومصر من جانب الوزارات والهيئات ذات الصلة.

اتفق الجانبان على مواصلة التعاون الوثيق من أجل تعزيز التعاون الياباني –المصري، وعقد حوار السياسات هذا على مستوى رفيع متمثلًا في الوزيرة والسفير في العام المقبل أيضًا.