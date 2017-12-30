سفارة الهند تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة بحلوان

ولاء البري قالت سفارة الهند بالقاهرة اليوم السبت، إنها تدين الهجوم الإرهابي الخسيس على كنيسة مارمينا في منطقة حلوان، الذي جاء بعد فترة قصيرة من الهجوم المريع على مسجد في سيناء وأعربت عن خالص التعازي لأسر الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم في…

ولاء البري

قالت سفارة الهند بالقاهرة اليوم السبت، إنها تدين الهجوم الإرهابي الخسيس على كنيسة مارمينا في منطقة حلوان، الذي جاء بعد فترة قصيرة من الهجوم المريع على مسجد في سيناء

وأعربت عن خالص التعازي لأسر الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم في هذا الهجوم.

وقالت “لقد لاحظنا أن السلطات قد كثفت الإجراءات الأمنية و استطاعت أن تلقي القبض على أحد الإرهابيين”

وأضافت “قد تعهد أبناء الشعب المصري بعدم السماح للإرهاب أن ينال منهم، وأنهم عازمون على الاحتفال سويا بأعياد الميلاد”.

وتابعت “تقف الهند إلى جنب مصر حكومةً و شعباَ في الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب و التطرف، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي”.