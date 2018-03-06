سفارة الكويت تتبنى شراء جهاز أشعة لمستشفى أبو الريش

سمر السيدنظمت سفارة الكويت بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا، بمناسبة التوقيع على اتفاقية لشراء جهاز أشعة متطور جدًا للأطفال ناقصى النمو، من الشركة العلمية للمنتجات الطبية، لصالح مستشفى أبو الريش للأطفال.وقال السفير الكويتى بالقاهرة محمد صالح الذويخ، إن هذا الجهاز نتاج السوق الخيرية الذى

سمر السيد

نظمت سفارة الكويت بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا، بمناسبة التوقيع على اتفاقية لشراء جهاز أشعة متطور جدًا للأطفال ناقصى النمو، من الشركة العلمية للمنتجات الطبية، لصالح مستشفى أبو الريش للأطفال.

وقال السفير الكويتى بالقاهرة محمد صالح الذويخ، إن هذا الجهاز نتاج السوق الخيرية الذى أقامته اللجنة النسائية بالسفارة، فضلاً عن عدد من المؤسسات والأفراد الذين ساندوا إقامة السوق.

وأضاف أن الجهاز يتضمن كل الأعمال المتعلقة بالتنفس والأشعة للأطفال المبتسرين أو ناقصى النمو.

وأوضح أن العلاقات الكويتية المصرية ليست مقتصرة على الجوانب السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية بل والاجتماعية، واعتبارات الأخوة والمسئولية الاجتماعية تجاه فئات المجتمع والحرص على مساندة مصر.