سفارة القاهرة بالدوحة تستأنف تجديد تصاريح العمل للمصريين

كتبت: دعاء حسنى استأنفت السفارة المصرية بالدوحة تجديد تصاريح العمل للمواطنين المصريين من أبناء الجالية المقيمين فى دولة قطر، وفقا لتقرير تلقاه وزير القوي العاملة محمد سعفان، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في الدوحة.ويتم استخراج تلك التصاريح لأول مرة أو تجديدها م

كتبت: دعاء حسنى

استأنفت السفارة المصرية بالدوحة تجديد تصاريح العمل للمواطنين المصريين من أبناء الجالية المقيمين فى دولة قطر، وفقا لتقرير تلقاه وزير القوي العاملة محمد سعفان، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في الدوحة.

ويتم استخراج تلك التصاريح لأول مرة أو تجديدها من الإدارة العامة لتصاريح التابعة لوزارة الداخلية في مصر، ويقول المستشار العمالي هشام كامل إن التصريح بالنسبة لمن هم فوق عمر 40 سنة يتم تسليمه فى اليوم الثالث من التقديم، بينما يتطلب التجديد موافقة الإدارة العامة لتصاريح العمل لكمن هم دون الأربعين.

وأوضح أن المستندات المطلوبة للتجديد تتمثل في صورتين شخصيتين ، وصورتين من جواز السفر من صفحة 2 حتى 9 ، بالإضافة إلى صورة الإقامة، وصورتين من دفتر إذن العمل القديم بالكامل ، فضلا عن أصل الدفتر، وشهادة لمن يهمه الأمر مصدقا عليها من الخارجية القطرية بأنه على رأس العمل، وقرار بالإجازة أو الاعارة من جهة العمل للعاملين بالحكومة والقطاع العام.

وتبلغ تكلفة إصدار تصريح العمل للمؤهلات العليا 400 ريال لمدة عامين، و215 ريالا لمدة عام واحد، وما دون المؤهل العالى 170 ريالا عن عام واحد، و310 ريالات لمدة عامين.