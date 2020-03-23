سفارة العراق بالقاهرة: رحلة جوية استثنائية غدا لنقل الراغبين فى العودة لبلادهم

قالت السفارة العراقية بالقاهرة في بيان صحفي ، إنه اتصالاً بقرار السلطات العراقية والمصرية تعليق حركة الطيران من وإلي العراق خلال الفترة الطارئة فى هذه الأيام .

تدعو السفارة المواطنين العراقيين الراغبين في العودة إلي بلادهم من الذين يحملون تذاكر سفر “عودة” على الخطوط الجوية العراقية ، وأيضاً من دخل إلى مصر بأفواج سياحية عبر خطوط “مصر للطيران” ، بسرعة التوجه إلي مكتب الخطوط الجوية العراقية فى القاهرة صباح اليوم لتأكيد الحجز لتذاكر العودة وقطع تذكرة سفر جديدة لمن وصل على خطوط “مصر للطيران”.

وأضاف البيان أن المكتب موجود فى ميدان طلعت حرب وسط القاهرة.

وتابع البيان أنه تم التنسيق بين السفارة ووزارة النقل العراقية والسلطات المصرية ذات الصلة ، عليى تسيير رحلة جوية استثنائية صباح غد الثلاثاء 24 مارس الحالى .