سيـــاســة

سفارة العراق بالقاهرة: رحلة جوية استثنائية غدا لنقل الراغبين فى العودة لبلادهم

اتصالاً بقرار السلطات العراقية والمصرية تعليق حركة الطيران من وإلي العراق خلال الفترة الطارئة فى هذه الأيام
سمر السيد 11:40 ص, الأثنين, 23 مارس 20 11:40 ص, الأثنين, 23 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت السفارة العراقية بالقاهرة في بيان صحفي ، إنه اتصالاً بقرار السلطات العراقية والمصرية تعليق حركة الطيران من وإلي العراق خلال الفترة الطارئة فى هذه الأيام .

تدعو السفارة المواطنين العراقيين الراغبين في العودة إلي بلادهم من الذين يحملون تذاكر سفر “عودة” على الخطوط الجوية العراقية ، وأيضاً من دخل إلى مصر بأفواج سياحية عبر خطوط “مصر للطيران” ، بسرعة التوجه إلي مكتب الخطوط الجوية العراقية فى القاهرة صباح اليوم لتأكيد الحجز لتذاكر العودة وقطع تذكرة سفر جديدة لمن وصل على خطوط “مصر للطيران”.

وأضاف البيان أن المكتب موجود فى ميدان طلعت حرب وسط القاهرة.

وتابع البيان أنه تم التنسيق بين السفارة ووزارة النقل العراقية والسلطات المصرية ذات الصلة ، عليى تسيير رحلة جوية استثنائية صباح غد الثلاثاء 24 مارس الحالى .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

ملف الكاتب سمر السيد

اقرأ أيضاً