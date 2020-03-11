سفارة الصين تنظم مؤتمرًا صحفيًا غدًا عن «كورونا» عبر صفحتها بفيسبوك

أعلنت سفارة الصين بالقاهرة ، أنها ستقيم مؤتمرا صحفيا بشأن مكافحة تفشى الالتهاب الرئوى الناتج عن فيروس كورونا المستجد غداً الخميس ، من خلال بث مباشر عبر حساب السفارة فى موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وأضافت سفارة الصين أنه سيقدم السفير الصينى لياو ليتشيانج معلومات عن تقدم مكافحة تفشي الفيروس في الصين والتعاون الدولي والتعاون الصيني المصري في مجال الوقاية من الفيروس والسيطرة عليه.

وتشير إحصائيات لجنة الصحة الوطنية الصينية ، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى البر الرئيسى الصيني وصلت إلى 80778 حالة حتى أمس الثلاثاء ، وعدد الوفيات إلى 3158 حالة بزيادة 22 حالة عن اليوم السابق عليه.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ، أمس عن مغادرة 48 أجنبيًا كانوا متواجدين على متن إحدى البواخر النيلية بمحافظة الأقصر إلى بلادهم مساء أمس ، كما سيغادر 35 أجنبيًا آخرين إلى صباح اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هؤلاء الأجانب غادروا محافظة الأقصر إلى بلادهم بعد متابعة حالتهم الصحية والتأكد من سلبية نتائج تحاليلهم لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وبناء على طلب دولهم للعودة إلى بلادهم واتباع جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وأكد مجاهد عدم رصد أى حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ماتم الإعلان عنه ، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأى إصابة سيتم الإعلان عنها ، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية ، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية .



