سفارة السويد تبحث تمكين المرأة في العلوم والتكنولوجيا بمصر

نظمت سفارة السويد بالقاهرة، حلقة نقاشية اليوم ضمن فعاليات “Tekla” حول تمكين المرأة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والذي يقام لأول مرة في مصر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأكد السفير السويدي بالقاهرة، يان تيسليف، على سعادته بتنظيم هذا الحدث في مصر، لاسيما أنه للمرة الأولى التي يقام فيها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وشاركت شركة إريكسون مصر بالتعاون مع السفارة السويدية في فعاليات “حوار تكلا” Tekla Dialogue الذي عقد في مقر السفارة يومي 8 و9 مارس.

وتضمنت فعاليات “الحوار” ورشة عمل لتدريب الفتيات على تشفير البيانات و الذكاء الإصطناعي، وحلقة نقاشية حول التكنولوجيا والإبداع ونقص تمثيل المرأة في مجالات العمل التكنولوجية.

وقال سامح شكرى مدير عام إريكسون مصر، في بيان صحفي، إنه يأتي احتفال إريكسون مصر بيوم المرأة العالمي من خلال عقد الفعاليات التي تساهم في تحقيق قيمة مضافة للفتيات.

أضاف أنه تؤمن إريكسون بضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين في الحقوق الإنسانية، وكذلك ضرورة توفير منصة للنقاش حول التحديات التي تواجه النساء مثل الصور النمطية والقواعد التي تسبب الخلل في التوازن بين الجنسين داخل قطاع العلوم والتكنولوجيا والابتكار في محاولة لإيجاد حلول لها من خلال الحوار والتدريب.

ويعد حوار تكلا Tekla Dialogue أحد المبادرات الهامة التي أطلقتها نجمة البوب السويدية “روبين”، وينظمها في القاهرة هذا العام كل من المعهد الملكي للتكنولوجيا في ستوكهولم (KTH) ، والمعهد السويدي، وسفارة السويد وإريكسون كأحد الفعاليات التي تقام على مدار يومين للاحتفال بيوم المرأة العالمى لتصبح مصر أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث والذي يهدف إلى إشراك المزيد من الفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).

وتضمن اليوم الأول من الحوار عقد ورشة عمل ل 30 فتاة من المدارس المصرية تتراوح أعمارهن من 12 إلى 15 عاما قام خلالها مهندسات في قطاع الذكاء الاصطناعي بشركة إريكسون مصر بتدريبهن على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

بينما تضمن اليوم الثاني عقد حلقة نقاشية حول نقص تمثيل المرأة في قطاع التكنولوجيا ومناقشة سبل زيادة الفرص المتاحة للنساء والفتيات وزيادة تمكينهن.

وشارك في الحلقة النقاشية أمير شريف الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة “وظف” و”فرصنا” وراندا الساوي رئيس قسم الأخبار والإعلام في إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا، والدكتور شريف القصاص، أستاذ علوم وهندسة الكمبيوتر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والخبير في إدارة الأمن وهندسة البرمجيات وتقنيات المصادر المفتوحة، وياسمين مصطفى، العالمة المصرية المتخصصة في هندسة الطاقة والبيئة والتي أطلقت وكالة ناسا عام 2016 اسمها على أحد الكويكبات المكتشفة مؤخرا.