سفاجا يستقبل 31 ألف طن ألومنيوم

نادية سلام:صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة GEORGE و على متنها 31 ألف طن الومنيوم قادمة من استراليا و ثلاث سفن اخرى و على متنهم 846 راكب و 72 شاحنة بضائع و 7 شاحنة عفش ركاب و 151 سيارة كما تغادر السفينتين مسرة و نما اكسبريس و على م

نادية سلام:

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة GEORGE و على متنها 31 ألف طن الومنيوم قادمة من استراليا و ثلاث سفن اخرى و على متنهم 846 راكب و 72 شاحنة بضائع و 7 شاحنة عفش ركاب و 151 سيارة كما تغادر السفينتين مسرة و نما اكسبريس و على متنهم 613 راكبا و 69 شاحنة و 15 سيارة.

فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة الحرية2 و على متنها 50 شاحنة وغادرت السفينتين الرياض و بوسيدون اكسبريس و على متنهم 577 راكب و 78 شاحنة و 56 سيارة .

كما يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1628 راكب و تداول 109 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 365 راكب و 18 براد و11 تريلا و 36 سيارة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا و على متنها 525 راكب و 22 براد و6 تريلا و 53 سيارة و 3 باص جيت وغادرت السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 738 راكب و 45 براد و 7 تريلا و 5 سيارة و 4 باص جيت.