سعيد زعتر رئيسا للاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي

فاز سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت بمنصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي.

فيما اقتنص هشام أبو الدهب، المدير التنفيذي لشركة المنصور للسيارات، منصب نائب الرئيس.

وانعقدت أمس الجمعية التأسيسية للاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية، وبحضور مشرف لشركات ومقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي أعضاء الاتحاد،

وضم تشكيل المجلس كل من أسامة فريد، ممثلا عن شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات التمويل، وأحمد أسامة، عن شركة دريف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، و أيمن محمدين، عن شركة بي تك للتجارة والتوزيع.

كما ضم مجلس الإدارة علاء مرسي عن شركة أميز للتجارة، وياسمين هلال، عن شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي.

وتضمنت فعاليات الاجتماع انتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد والمكون من 3 أعضاء ممثلين عن شركات التمويل الاستهلاكي، 3 أعضاء ممثلين عن مقدمي الخدمة إضافة إلى عنصر نسائي. وقد تبع اجتماع الجمعية التأسيسية أول اجتماع لمجلس الإدارة المنتخب لاختيار رئيس المجلس من شركات التمويل الاستهلاكي ونائب الرئيس من الشركات مقدمي الخدمة.

وعبر سعيد زعتر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد عن سعادته بتفعيل الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي قائلا: “اعتبر انتخابي رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد تكليف وجزء من مسئولية مجموعة كونتكت تجاه سوق التمويل الاستهلاكي المصري، وأسعى خلال الفترة القادمة بالتعاون مع أعضاء المجلس والهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيل دور الاتحاد وعقد جلسات حوارية مع الشركات المقيدة لمناقشة احتياجات الشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي ومناقشة آليات تطور سوق التمويل الاستهلاكي المصري، إيماناً بأن الاتحاد سيجمع كل القائمين على نشاط التمويل الاستهلاكي، فبرغم المنافسة روح التعاون دائماً موجودة لأن هدفنا جميعاً في النهاية هو تطوير قطاع التمويل الاستهلاكي بشكل عام.. وقد تشرفت بالتعامل مع القائمين على شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة خلال فترة عمل اللجنة التأسيسية، ونسعى جميعا لاستمرار التعاون من خلال الاتحاد.”

ومن الجدير بالذكر حرص كافة شركات القطاع على الانضمام للاتحاد، حيث انضمت 27 شركة وهي تمثل كل الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لممارسة النشاط، بواقع 14 شركة تمويل استهلاكي و13 من الشركات مقدمي الخدمة.

وقد تم إصدار النظام الأساسي الاتحاد وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 47 بتاريخ 4/4/2021، ويهدف الاتحاد إلى العمل على تنمية نشاط التمويل الاستهلاكي وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارساته، وزيادة الوعي بنشاط التمويل الاستهلاكي وتبني المبادرات الداعمة له. إضافة إلى التأكد من تطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة والقواعد المنظمة لحقوق والتزامات الأعضاء.