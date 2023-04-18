سعيد زعتر: تراجع أعداد موافقات التمويل من الشركات تجنبا للتعرض للاحتيال

قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذى لمجموعة كونتكت المالية القابضة، ورئيس اتحاد التمويل الاستهلاكى إن هناك تراجعا فى أعداد الموافقات التي تصدرها الشركات حاليا فى ظل تحرى الشركات الدقة بشأن العملاء، وتلافيا للتعرض لأى عمليات نصب واحتيال، فيما نفى ارتفاع نسبة التعثر بين العملاء.

وأوضح أن هناك فئة من العملاء تقوم بتنفيذ عمليات الشراء، ثم بيع السلع التى حصلت عليها من خلال عمليات التمويل الاستهلاكى والحصول على مقابلها نقدا.

وذكر أنه تم التنسيق مع إدارة المخاطر بالبنك المركزى المصرى لتدريب موظفى الشركات لكشف عمليات الاحتيال التى تتعرض لها، وأنه تم بالفعل تنفيذ عدة دورات تدريبية فى إطار ذلك، وجار تنفيذ المزيد.

ولفت إلى أنه فى مواجهة ذلك يقوم الاتحاد حاليا بربط جميع الشركات الأعضاء العاملة بالسوق على قاعدة إلكترونية للكشف عن عمليات الاحتيال التى تتعرض لها الشركات، كما أن هناك مفاوضات مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I-Score» لإتاحة الاستعلام الائتمانى للعملاء بشكل فورى على القاعدة الإلكترونية.