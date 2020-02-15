سعيد حساسين يعود للإعلام ويعد بمفاجأة لمحبيه الخميس المقبل

معلنا عن عودته للمشهد الإعلامي بعد غياب أكثر من عام

أعلن النائب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، عن عودته للمشهد الإعلامي بعد غياب أكثر من عام من خلال شركته “سعيد حساسين للإنتاج الفني”، موضحا أنه سيكشف عن مفاجأة سعيدة لمتابعيه الخميس المقبل.

وأضاف عضو مجلس النواب في مقطع فيديو قصير له على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك: “وحشتوني وبقالي سنة بعيد عنكم.. في مفاجأة حلوة أوي أوى هتطلع يوم الخميس الجاي تخصني أنا وتخصكم أنتم.. انتظروني وهتعرفوا”، كما قال في منشور آخر: “قريبا سعيد حساسين مرفقا صورة لشركة إنتاج فني باسمه”.

وحساسين هو عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة، ويعمل كطبيب صيدلي عمل بالأعشاب الطبية من خلال قناة “الخليجية” التى كان يقدم عليها الوصفات، ثم اتجه للإعلام حتى أصبح رئيسا لقناة العاصمة التى قام ببيعها.