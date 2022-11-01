سعيد النقيب: عمال الإنتاج الحربي الداعم الأساسي للقوات المسلحة والصناعة في مصر

أكد سعيد النقيب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي ونائب رئيس الاتحاد العربي للصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية، أن عمال الإنتاج الحربي حريصون على إنتاج منتجات تتسم بالدقة وبأداء متميز، وحريصون على عدم وجود أي هدر للمواد والخامات، جاء ذلك في كلمته بحفل عيد الإنتاج الحربي الثامن والستين.

وأعرب عن سعادته بالاحتفال بهذا العيد الذي يتم الاحتفال به بمناسبة إطلاق أول طلقة ذخيرة مصرية في الشركة (مصنع ٢٧ الحربي)، مضيفاً أنه كان أحد أبنائه والعاملين به سابقا، مشيراً إلى أن منظومة العمل فى الوزارة والهيئة والشركات التابعة لها تبدأ وتقوم فى الأساس على العاملين بها.

ورصداً الدور الإيجابي الذى تقوم به وزارة الإنتاج الحربي بكل شركاتها في مواجهة التحديات الراهنة والتى تعمل على ترسيخ مبدأ المساواة وتوعية العمال بواجباتهم وبحقوقهم المشروعة ، بالإضافة إلى توفير فرص العمل عن طريق المشروعات القومية التى تشارك بها الوزارة ، والسعى لتحقيق آمال وطموحات العاملين، مؤكداً أن العاملين ماضون في تحقيق خطط الإنتاج ومضاعفتها، محافظين على الآلات والمعدات والخامات لزيادة الإنتاج، والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.