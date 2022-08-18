سعيد البطوطي: إقبال على رحلات «السياحة السوداء» خاصة إلى مناطق الحرب في أوكرانيا

قال الدكتور سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، إن هناك نمطا سياحيا جديدا ظهر خلال الفترة الأخيرة ويطلق عليه “السياحة السوداء” أو السياحة المظلمة.

وأضاف البطوطي أن هذا النمط يعنى بتنظيم رحلات سياحية إلى الأماكن الخطرة أو مواقع الحروب والمجازر الجماعية والمعتقلات السرية، أو مواقع تنتشر فيها مظاهر العنف والتسيب والظلم والمجاعات ومخلفات الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والفيضانات، أو المواقع التي ارتبطت تاريخيا بالحروب والموت والمآسي الإنسانية، وذلك بهدف الاطلاع على المآسي الإنسانية والوجه المقيت والبشع للإنسان.

وتابع البطوطي – في تصريحات صحفية اليوم- إن هذا النمط من السياحة سائد الآن في أوكرانيا، إذ يقوم حاليا بعض منظمى الرحلات بتنظيم رحلات سياحية مزعجة إلى مناطق الحرب في أوكرانيا، منوها بأنهم بالفعل تلقوا حجوزات على تلك الرحلات.

وأشار إلى أن موقع “Visit Ukraine” بدأ منذ الشهر الماضي في تقديم تلك الجولات السياحية في أوكرانيا، ويشمل البرنامج رحلات استكشافية إلى مناطق كييف وبوتشا وإيربين وبوروديانكا وخاركيف.

ولفت إلى أن مسئولى الموقع أكدوا أنهم تلقوا حتى الآن حوالي 200 حجز وأنهم نفذوا بالفعل عشرات الرحلات في صورة مجموعات من 10 أشخاص يقودهم مرشد سياحي لزيارة الأماكن الخطرة، بما فيها مناطق الحرب ومناطق الألغام والعمليات العسكرية.