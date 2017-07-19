سعفان يوجه بمتابعة أوضاع العمالة المصرية خلال موسم الحج

دعاء حسنى أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، توجيهاته لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية ، بالتواصل مع الشركات العاملة في موسم الحج لمتابعة أوضاع العمالة المصرية المتعاقدة للعمل لخدمة الحجيج، وذلك بعد سفر أول فوج ويشمل 130 عاملا للعمل بالمو



دعاء حسنى

أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، توجيهاته لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية ، بالتواصل مع الشركات العاملة في موسم الحج لمتابعة أوضاع العمالة المصرية المتعاقدة للعمل لخدمة الحجيج، وذلك بعد سفر أول فوج ويشمل 130 عاملا للعمل بالموسم بمهنة عامل لمدة 3 أشهر بمطار الملك عبد العزيز الدولى بجدة، وميناء جدة البحرى، ومطار الأمير محمد الشمالية (الصالة الجنوبية) بالمملكة العربية السعودية براتب شهرى 1200 ريال.

وتلقي الوزير تقريرا من المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، أشار فيه إلي أن قام بزيارة النقابة العامة للسيارات بمدينة مكة المكرمة للتعرف علي الإجراءات المستقبلية خلال موسم الحج علي الوظائف المطروحة خلال الموسم، فضلا عن تعليمات وزارة الحج والعمرة، وعدد الشركات المتقدمة للعمل في خدمة الحجاج.

وقال : إنه تم عقد اجتماعا مع أسامة ملأ مسئول التوظيف بالنقابة الذي أكد أن الدور الرئيسي للنقابة هو تنظيم وتقديم الدعم الفني للشركات، مشددا علي أن العمالة المصرية تتميز بسهولة التواصل مع ضيوف الرحمن، فضلا عن التفاني والجدية في العمل وتحدي باهتمام خاص من المسئولين السعوديين.

وأوضح أن 27 شركة تقدمت للعمل هذا الموسم ، وتطلب عمالة من مختلف الجنسيات وأنه ليس لدية حصر للشركات التي تطلب عمالة مصرية، مؤكدا ضرورة التزام العامل بالشركة المتعاقد معها للعمل وليس الحج، والانتظام في العمل حتي انتهاء الموسم وفقا لاحتياجات العمل.

ووجه أعضاء مكتب التمثيل العمالي الشكر لمسئولي النقابة علي تعاونهم، وأكدوا التزام النقابة بالحفاظ علي حقوق العمالة المصرية، وأنه حال عدم قيام الشركات بصرف مستحقات العامل تقومو النقابة بصرفها ثم العودة علي الشركة بالإجراءات القانونية المنظمة لمثل هذا الحالات.