سعفان يوجه بتعويض ضحايا مصنع أسمنت أسوان

دعاء حسني: كلف وزير القوي العاملة محمد سعفان، مدير مديرية القوي العاملة بأسوان، حسن الرداد، بالتفاوض مع إدارة الشركة لزيادة مبلغ التعويض الخاص بالعمال المتوفين عن 250 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، لعدم رضائه عن مبلغ التعويض، فضلا عن تعيين أبناء المتوفين في المصنع. وتلتقى الوزير تقرير

دعاء حسني:

كلف وزير القوي العاملة محمد سعفان، مدير مديرية القوي العاملة بأسوان، حسن الرداد، بالتفاوض مع إدارة الشركة لزيادة مبلغ التعويض الخاص بالعمال المتوفين عن 250 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، لعدم رضائه عن مبلغ التعويض، فضلا عن تعيين أبناء المتوفين في المصنع.



وتلتقى الوزير تقريرا عاجلا اليوم السبت، من مدير المديرية، أشار فيه إلي أن هناك لجنة مشكلة من السلامة والصحة المهنية، وجهاز شئون البيئة، وإدارة الحماية المدنية، ستتوجه اليوم لمعاينة المصنع، وبحث مدي توافر إجراءات الوقاية وحماية العاملين وبيئة العمل من عدمه، كما تم الاتفاق مع إدارة المصنع علي تحرير عقود عمل والتأمين على جميع العمالة دون استثناء.

ويعقد الوزير اجتماعا الخميس المقبل، بديوان عام الوزارة، يحضره بعض رؤساء مجالس إدارة شركات الاسمنت، وممثلون عن غرفة صناعة مواد البناء والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء؛ لمناقشة رفع كفاءة منظومة السلامة والصحة المهنية بجميع المنشآت، والوصول بها إلى معدلات متقدمة من التطور بما يمكنها من خفض معدلات الحوادث والإصابات بها، وتوفير بيئة عمل صالحة للعمال، ومن ثم خفض الخسائر التي تسببها في القوى البشرية وفي رؤوس الأموال، لتلافي تكرار ما حدث في مصنع أسمنت أسوان.

وأكد سعفان أن ذلك يأتي في إطار دور وزارة القوى العاملة في تعزيز التعاون مع الجهات ذات الاهتمام المشترك لرفع الوعي في مجالات السلامة والصحة المهنية، للعمل على خفض معدلات الحوادث والإصابات على المستوى القومي والتي تؤدى إلى خسائر طائلة في القوى البشرية وموارد الدولة، فضلا عن العديد من الإضرار غير المباشرة.