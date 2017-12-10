سعفان يواصل الاطمئنان على حالة المصرى المصاب بالكويت

- المواطن: اهتمام بلدي جعلني مرفوع الرأس وكرامتى محفوظة ولاء البرى تابع محمد سعفان، وزير القوي العاملة، للمرة الرابعة، تليفونيًا، حالة المواطن المصري وحيد محمود رفاعي حسن، البالغ من العمر 43 عامًا، الذي تعرض لواقعة الاعتداء عليه بالضرب الأسبوع الماضي، من قبل أحد المواطنين الكويتيين، أثناء عمله بشر

– المواطن: اهتمام بلدي جعلني مرفوع الرأس وكرامتى محفوظة



ولاء البرى

تابع محمد سعفان، وزير القوي العاملة، للمرة الرابعة، تليفونيًا، حالة المواطن المصري وحيد محمود رفاعي حسن، البالغ من العمر 43 عامًا، الذي تعرض لواقعة الاعتداء عليه بالضرب الأسبوع الماضي، من قبل أحد المواطنين الكويتيين، أثناء عمله بشركة “وان وَيْل” للدرجات النارية بالشويخ بالكويت.

وأكد الوزير أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهت بضرورة وقوف الدولة والحكومة بجانب أي مواطن مصري والالتفاف حوله إذا وقع في أي مشاكله، مشدداً على أن كرامة المصري من كرامة الوطن.

من جانبه، أعرب المواطن المصرى المصاب عن سعادته الكبيرة بمكالمة الوزير، واهتمام الدولة ممثله في وزارتي القوي العاملة، والدولة للهجرة والمصريين في الخارج، والسفارة والقنصلية المصرية بالكويت، مؤكدًا أن هذا الاهتمام جعل رأسه مرفوعاً وكرامته محفوظة.

ونصح الوزير المواطن المصاب بالتواصل الدائم مع المستشار العمالي الذي يتابع سير تحقيقات القضية، ويتواصل مع كل الجهات المعنية الخاصة بهذه الخصوص، فضلاً عن حقوقه المالية، منوهًا أن سفير مصر بالكويت طارق القوني، والقنصل العام السفيرة هويدا عصام والمستشار العمالي يقفون بجانبه.

وطالب الوزير من المواطن المصري التواصل الدائم مع غيره من المصريين ومع السفارة المصرية والمستشار العمالي، لنكون على قلب واحد في أى مكان.

كان الوزير قد كلف المستشار العمالي أحمد يوسف بمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بقنصلية مصر بالكويت، بزيارة المصاب بمستشفي الصباح للجراحة، ومتابعة حالته أولا بأول، وتم تقديم مصحف وباقة ورد، وهدية رمزية باسم الوزير، وتم إبلاغه أن الوزارة تتابع جميع حقوقه كامله نتيجة حادث الاعتداء.