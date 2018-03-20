سعفان يكرم 54 أما مثالية بالقوى العاملة في الاحتفال بعيدهن

دعاء حسني:كرم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، في الاحتفال السنوي الذي تقيمه الوزارة بمناسبة عيد الأم 54 أما مثالية على مستوى الديوان العام، و27 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات، فضلا عن المركز القومي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.ووسط الهتافات والزغاريد، ترجل الوزير من ع

دعاء حسني:

كرم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، في الاحتفال السنوي الذي تقيمه الوزارة بمناسبة عيد الأم 54 أما مثالية على مستوى الديوان العام، و27 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات، فضلا عن المركز القومي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

ووسط الهتافات والزغاريد، ترجل الوزير من علي منصة الاحتفال ليقدم للمكرمات من الأمهات المثاليات شهادات تقدير، فضلا عن مظروف به مبلغ 1000 جنيه لكل أم ، مشيدا بدورهن العظيم مع أبنائهم والمجتمع في تربية وتنشئة جيل مسئول يحمل وطن بأكمله، مؤكدا أن تكريم الأمهات في هذا الاحتفال بمثابة تكريم رمزي لكل من ساهمت في تدعيم الأسرة والحفاظ علي كيانها، والعمل علي توطيد العلاقة بين جميع أفرادها وتأكيدا علي أهمية الأسرة باعتبارها العنصر الأساسي في تكوين المجتمعات ودليلا علي تحضره وعاملا أساسيا في تقدمه ، كما يعطي للشباب القدوة عما يجب أن تكون عليه الأسرة تأكيدا لمنظومة القيم في المجتمع .

ووجه الوزير تحية تقدير لكل أم مصرية ضحت من أجل أبناءها وغرست فيهم القيم والأخلاق الحميدة، مؤكدا أنه مهما بلغ التقدير فلن يعطي للأم حقها ولا يوفيها قدرها ، كما وجه الوزير تحية تقدير واحترام لوالدته داعيا الله أن يحفظها ويحفظ كل أم مصرية.

وقال “سعفان” أن المرأة المصرية بصفة عامة أثبتت أنها الأقوى والأقدر والأحق بالتكريم ، وأنها في سبيل تقدم وطنها قدمت الكثير من التضحيات، وشاركت بفاعلية في جميع الانتخابات وأظهرت للعالم كله حرصها على وطنها .

وشمل التكريم من الديوان العام كل من : فائقة عبد المنعم محمد، وأحلام عواد محمد، وهانم مصطفي حسن، وفاطمة محمد عمر، ونرمين ثروت حافظ، وإلهام علي إبراهيم، وأمال محمد عبد العزيز، وإيمان عز الدين أحمد، وعايده سيد علي، وعصمت عبد العليم متولي، وهدي إبراهيم أحمد، وإبتهال محمد أحمد، وهيام محمد رضوان، وحنان سيد مصطفي، وسنية مبروك مرسي، وإيمان محمود عبداللطيف، وسوزان علي السيد، وعزه أحمد أحمد، وسناء ذكي محمد، ولبني عبد الهادي عبد العال، ومرفت دسوقي عبد المنعم، وفاتن أحمد علي، وعطيات فتحي عوض، ونادية سامي حنين، وهدي محمد أحمد، وهناء إبراهيم زغلول علي.

والمكرمات من المديريات والمركز القوي للسلامة والصحة المهنية هن: جيهان صدقي نظير، وأرزاق أحمد عبد الكريم، وإيمان سامي الشرباصي، وأمال عز الدين أحمد، وزينب المحمدي ذكي، وهدي فاروق حسنين، وثريا أحمد عبد الله، وسهام عبد الحميد مصطفي، وهناء عبد النبي أحمد، وسحر ميخائيل، وإيمان صلاح الدين أحمد، وسهام فتحي أحمد، وزينب محمد موسي، وسحر محمدي محمد، وهنية أحمد حسني، وفوزية موسي محمد، وأمال محمد حسن، وصباح سيد إسماعيل، ومديحة عطيه محمد، وفاطمة عبد المجيد حسن، وعزة ابراهيم محمد، ومرفت صموئيل فرج الله، وسعاد محمد عبد الله، وكريمة حنفي عبد الله، ونادية أحمد سعيد، فوزية ربيع أبو شنادي، وأحلام خليل خليل، وبدرية محمد أحمد.