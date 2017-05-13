سعفان يفتتح ملتقى تشغيل يضم 40 شركة بالشرقية.. الثلاثاء

يفتتح وزير القوى العاملة، محمد سعفان، واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية الثلاثاء المقبل، فعاليات ملتقى تشغيل بالساحة الشعبية بمدينة فاقوس، الذى تنظمه الوزارة ممثلة فى مديرية القوى العاملة بالمحافظة، ويشارك فيه أكثر من 40 شركة ومصنعا، توفر 3500 فرصة عمل فى جميع التخصصات والمهن والمؤهلات وبدون، بالصالحية الجديدة والعاشر وفاقوس، فضلا عن مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، والصندوق الاجتماعى للتنمية ومشروعك “البوابة الخضراء” للمحافظة.

وقال “سعفان” فى تصريحات صحفية اليوم السبت: إنه وجه مديرى مديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة التواصل والتواجد بين الشباب فى القرى الأكثر فقرا، وعقد الملتقيات فى هذه القرى والمراكز والمدن، حتى تحقق انتشارا أوسع وتصل لكل الفئات من راغبى العمل، وتوفير فرص عمل حقيقية ومناسبة لهم من أجل تحقيق حياة كريمة، واستغلال طاقة الشباب وتشجيعهم على العمل بالقطاع الخاص ونشر ثقافة العمل الحر بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى سوف تمول من الصندوق الاجتماعى للتنمية، وذلك للحد من مشكلة البطالة.

وقال الوزير: إن الوزارة فى هذه المرحلة تهتم بعقد الملتقيات ونشر ثقافتها بين الشباب، مؤكداً حرصه على توافر المصداقية ومتابعة فرص العمل من قبل كل مديرية يقام بها كل ملتقى للتوظيف، مشددا على أن ثقافة الملتقيات بدأت بالفعل الانتشار بالحضور المتزايد من قبل الشباب فى كل ملتقى يقام، مؤكدا أهمية دور الإعلام فى نشر تلك الثقافة.

كما شدد الوزير على أهمية أن يكون فى كل ملتقى فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة، لاسيما بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أن عام 2018 عام ذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكداً التزام الدولة بضمان حقوقهم لدمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

وقال “سعفان”: إن الوزارة تعقد ملتقيات التشغيل بصفة دورية مرة على الأقل كل شهر، مع متابعة توفير فرص العمل وشغلها من قبل كل مديرية.