اقتصاد وأسواق

سعفان يفتتح المؤتمر الدولى لعمال السياحة

دعاء حسنى   يشهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الإثنين، افتتاح المؤتمر العمالى الدولى تحت عنوان :"العمل اللائق لعمال قطاع السياحة والفنادق"، والذى تنظمه النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، ويشارك فيه الاتحاد الدولى لنقابات العاملين بالسياحة والفنادق،والاتحاد العام لنقابات ع
3 يوليو، 2017 3 يوليو، 2017

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دعاء حسنى 

 يشهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الإثنين، افتتاح المؤتمر العمالى الدولى تحت عنوان :”العمل اللائق لعمال قطاع السياحة والفنادق”، والذى تنظمه النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، ويشارك فيه الاتحاد الدولى لنقابات العاملين بالسياحة والفنادق،والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحاد النقابات العالمى، والهيئة العامة لتنشيط السياحة، بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.

 وصرح ممدوح محمدى الأمين العام للاتحاد الدولى للعاملين بالسياحة والفنادق، بأن المؤتمر من المقرر أن يبحث المعوقات التى تواجه عالم السياحة فى مصر وحول العالم، فى ظل التحديات الراهنة خاصة الإرهاب وانعكاس ذلك على العامليين فى هذا القطاع ومدى تطبيق شروط العمل اللائق عليهم.

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