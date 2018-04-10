سعفان يطالب نظيره العراقي بصرف المعاشات التقاعدية للمصريين

دعاء حسني طالب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، من المهندس محمد شياع السوداني وزير العمل والشئون الاجتماعية العراقي، بضرورة التدخل لتذليل العقبات التي تواجه عملية صرف المعاشات التقاعدية للعاملين بالقطاع الحكومي، أسوة بما تم في صرف المعاشات للعاملين بالقطاع الخاص،…

دعاء حسني

طالب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، من المهندس محمد شياع السوداني وزير العمل والشئون الاجتماعية العراقي، بضرورة التدخل لتذليل العقبات التي تواجه عملية صرف المعاشات التقاعدية للعاملين بالقطاع الحكومي، أسوة بما تم في صرف المعاشات للعاملين بالقطاع الخاص، خاصة وأن الجانب المصري ليس لديه أية مشكلات في هذا الأمر.

وشدد على ضرورة إمداد الوزارة بأية خطابات رسمية تتضمن المشكلات للتغلب عليها، والإسراع في صرف المعاشات للمستحقين.

وقال البيان الصحفي، الصادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، إن وزير العمل العراقي أكد على أنه سيتم التواصل مع الجانب المصري بأسرع وقت لبحث المعوقات التي تحول دون صرف المعاشات التقاعدية للمستحقين.

جاء ذلك على هامش الدورة (45) مؤتمر العمل العربي، المنعقدة بالقاهرة، بحضور 17 وزير عمل، وممثلي أصحاب الأعمال والعمال بالدول العربية الأعضاء في منظمة العمل العربية.

وأكد أن الوزارة على استعداد للتعاون مع وزارة العمل العراقية في تطبيق منظومة حوسبة نظام التفتيش والسلامة والصحة المهنية، من خلال مفتشي الوزارة الذين تلقوا تدريبًا جيدًا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وأشار إلى أن منظمة العمل الدولية أشادت بالتجربة المصرية الناجحة في تنفيذ برامج الحوسبة، موضحًا أنه الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، وتدريب 120 مفتشًا فى 11 محافظة وتم التشغيل الفعلي له.

وتناول اللقاء مناقشة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول العمالة غير المنتظمة.

واستعرض سعفان رؤية الوزارة في استيعاب القطاع غير الرسمي من خلال إطلاق حملة حماية لتسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة، تمهيدًا للبدء في تصنيفها ، مضيفًا أن الحصر وصل إلى مليون و450 ألف عامل، ويتوقع أن يصل العدد إلى 3 ملايين بنهاية إبريل الجاري.

واستعرض السوداني تجربة العراق في التوسع في الشمول المالي لتغطية العمالة غير المنتظمة، موضحًا أنه تم الربط بين خط الفقر والحماية مما جعل كثير من الموطنين يقبلون على الانضمام على تلك التجربة.