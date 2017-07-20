سعفان يطالب مخالفي الإقامة بسرعة مغادرة السعودية

دعاء حسنى: طالب وزير القوي العاملة، محمد سعفان، بالمصريين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل بالمملكة العربية السعودية، بسرعة المغادرة قبل يوم الإثنين المقبل، موعد انتهاء مدة تمديد حملة "وطن بلا مخالف".وكانت السلطات السعودية قد أعلنت تمديد الحملة لمدة 30 يوما، تنتهي 24 يوليو الجاري، بعد انتها

دعاء حسنى:



طالب وزير القوي العاملة، محمد سعفان، بالمصريين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل بالمملكة العربية السعودية، بسرعة المغادرة قبل يوم الإثنين المقبل، موعد انتهاء مدة تمديد حملة “وطن بلا مخالف”.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت تمديد الحملة لمدة 30 يوما، تنتهي 24 يوليو الجاري، بعد انتهاء مدة الـ 90 يوما، التي كانت المملكة قد منحتها لمخالفي الحج والعمرة من مختلف الجنسيات لمغادرة السعودية، حتي لا يتعرضوا للأثار المترتبة علي “بصمة مرحل”، بعقوبات وغرامات تصل إلي 20 ألف ريال سعودي، والتوقيف حتي سدادها.

وأصدر الوزير توجيهات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة والقنصلية المصرية بالرياض وجدة، بمتابعة أحوال المصريين المخالفين وسرعة المغادرة خلال المدة الباقية، فضلا عن مساعدتهم في مواجهة أية مشاكل قد تعترضهم، ومساعدتهم بالتعاون مع القنصلية، خاصة من انتهت صلاحية جوازات سفرهم لاستخراج وثائق السفر، حتي يمكنهم الحصول علي تأشيرة الخروج النهائي من الجوازات السعودية.

وبلغ عدد الذين استفادوا من الحملة خلال مهلة الـ 90 يوما، بلغ حوالي 354 ألف شخص من مختلف الجنسيات.

