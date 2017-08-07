سعفان يسلم 165 شابا عقود عملهم الجديد بالقطاع الخاص

بورسعيد - أماني العزازي سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، 165 شابا عقود عملهم الجديدة بعدد من شركات القطاع الخاص والمصانع، بعد مشاركتهم في ملتقى توظيف نظمته مديرية القوي العاملة في بورسعيد بالتعاون مع المحافظة في أبريل الماضي. وقال سعفان خلال جولة قام بها اليوم في بورسعيد، إن ال

بورسعيد – أماني العزازي

سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، 165 شابا عقود عملهم الجديدة بعدد من شركات القطاع الخاص والمصانع، بعد مشاركتهم في ملتقى توظيف نظمته مديرية القوي العاملة في بورسعيد بالتعاون مع المحافظة في أبريل الماضي.

وقال سعفان خلال جولة قام بها اليوم في بورسعيد، إن الوزارة بصدد توقيع عدة بروتوكولات لتدريب الشباب في 12 محافظة، بالتعاون بين صندوق تمويل التدريب، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومنظمة الهجرة الدولية.

وطالب الوزير رجال الأعمال من أصحاب المصانع بتعديل مرتبات عقود عمل ذوى الاحتياجات الخاصة .

وأشار إلي أنه يحرص على حضور تسليم العقود لتأكيد مصداقية فرص العمل ومواجهة أى شائعات خاصة بوهمية تلك الفرص، موضحا أن كثير من المصانع تكون في حاجة إلى عمالة مدربة قادرة على الإنتاج.

ومن جانبه أشاد المحافظ اللواء عادل الغضبان بالجهد المبذول من وزارة القوى العاملة في خلق فرص عمل تليق بالعامل المصري وتوفر له حياة كريمة، مؤكدا أن الدولة لها دور مهم في توفير فرص العمل من خلال خلق الاستثمارات والتعاون مع رجال الأعمال الجادة في بناء المصانع وتوفير فرص عمل ملائمة.

وقال إنه في خلال عام تم بناء 5 مصانع استراتيجية في المحافظة ستعمل على زيادة الإنتاجية بالمحافظة نهاية 2017 ، فضلا عن توفير فرص للتدريب بخبرات ألمانية وأمريكية.