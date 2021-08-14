سعفان يتابع وصول جثمان ومستحقات مصري سقط من بناية أثناء عمله بالأردن

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بعمان- الأردن، بسرعة إنهاء إجراءات عودة جثمان مصري تُوفي إثر سقوطه من بناية في أثناء عمله بالأردن، فضلًا عن متابعة مستحقات وتعويضات أسرة المتوفى لدى الضمان الاجتماعي وصاحب العمل، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقّى تقريرًا من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان- الأردن، أشار فيه إلى أن وفاة العامل المصري محمد رجب علي خليل أثناء عمله نتيجة وقوعه من على سقالة يعمل عليها من بناية، وهو من محافظة المنيا، وجارٍ المتابعة مع القنصلية لشحن الجثمان، وسيقوم المكتب باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على مستحقاته المالية.





