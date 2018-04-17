سعفان يتابع نقل جثمان مصري توفى في حادث بإيطاليا

دعاء حسنيأصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعليمات عاجلة لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة إجراءات نقل جثمان المواطن المصري غالي غيث طلبة إبراهيم، الذي توفي أثر حادث أليم، وذلك لأرض الوطن، فضلا عن متابعة مستحقاته وتأميناته.وتلقى الوزير تقريرا من المستشار

دعاء حسني

أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعليمات عاجلة لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة إجراءات نقل جثمان المواطن المصري غالي غيث طلبة إبراهيم، الذي توفي أثر حادث أليم، وذلك لأرض الوطن، فضلا عن متابعة مستحقاته وتأميناته.

وتلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالى بميلانو، عزت عمران، أشار فيه إلى أن المواطن المصري المتوفي، غالي غيث طلبة إبراهيم، كان يعمل في تجارة الأجهزة الكهربائية والملابس المستعملة مع شريك تونسي، وهو من مواليد أول يناير 1986 ، وهو من مركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

وأوضح التقرير ذاته أن العامل توفي أثر حادث سير ناتج عن انحراف ميكروباص “فرجوني” عن الطريق، وسقط في أرض زراعية علي جانب الطريق ، نتج عنه وفاة عاملان منهما المصري، وإصابة ستة عمال أجانب.

ويتابع مكتب التمثيل العمالي التحقيقات وإجراءات عودة الجثمان لأرض الوطن ، فضلا عن المستحقات المالية للمتوفي لدي صاحب العمل، وهيئة التأمينات الإيطالية.

