سعفان يتابع نقل جثمان مصري توفى غرقا بالدوحة

دعاء حسنى أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بالدوحة، بمتابعة إجراءات نقل جثمان المواطن المصري (أ. ب. إ. م)، الذي توفي غرقا أول أيام العيد، لأرض الوطن، فضلا عن متابعة مستحقاته وتأميناته. وتلقى الوزير تقريرا من المستشار ال



دعاء حسنى

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بالدوحة، بمتابعة إجراءات نقل جثمان المواطن المصري (أ. ب. إ. م)، الذي توفي غرقا أول أيام العيد، لأرض الوطن، فضلا عن متابعة مستحقاته وتأميناته.

وتلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالي هشام كامل بالسفارة المصرية بالدوحة – قطر، يفيد بأن المواطن المتوفى من مواليد أول يناير 1991 بالشرقية، وحاصل علي دبلوم صنايع، ويعمل عاملا زراعيا، وقد ورد إلي مكتب التمثيل العمالي استغاثة من أقارب المواطن المصري تشير إلي أنه خرج مع زملائه في العمل لقضاء يوم على الشاطئ بمنطقة سيلين، في أول أيام العيد ولكنه فقد منهم، وبمتابعة الحادث ميدانيا من مكان الغرق، تم العثور عليه متوفيا غرقا، بعد أن قامت طائرتان و4 قوارب إنقاذ وغواصون بالبحث عنه.

وأشار إلى أن مكتب التمثيل العمالي قام بالانتهاء من متابعة كل إجراءات عودة الجثمان إلي أرض الوطن، ولم يتبقَ سوى حجز تذاكر شحن الجثمان وتذاكر سفر المرافق، فضلا عن التواصل مع صاحب العمل لبحث مستحقات الأسرة.

وقد قام المكتب بإبلاغ أقارب المواطن المصري خالص عزاء الوزير والوزارة، وأسرة السفارة.