سعفان يتابع نقل جثمان مصرى توفى بالدوحة

الوفاة كانت نتيجة حادث مرورى دعاء حسنى أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بالدوحة، بمتابعة إجراءات نقل جثمان المواطن المصرى محمد جمال رياض مهدي، الذى توفى أمس الأحد، نتيجة حادث مروري، لأرض الوطن، فضلا عن متابعة مستحقاته لدى جه

الوفاة كانت نتيجة حادث مرورى





دعاء حسنى

أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بالدوحة، بمتابعة إجراءات نقل جثمان المواطن المصرى محمد جمال رياض مهدي، الذى توفى أمس الأحد، نتيجة حادث مروري، لأرض الوطن، فضلا عن متابعة مستحقاته لدى جهة عمله.

وتلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالى هشام كامل بالسفارة المصرية بالدوحة – قطر، يفيد بأن المواطن المتوفى، من مواليد 7 أغسطس 1978 بالقاهرة ومقيم بروض الفرج، ويعمل أخصائيًا نفسيًا، ويحمل رقم قومى مصرى 27808070105674، وتوفى نتيجة حادث لحادث سيارة، وذلك بالإصابات الرضية المتعددة الناتجة عن الحادث.

وأشار إلى أن مكتب التمثيل العمالى قام بالانتهاء من متابعة كل إجراءات عودة الجثمان إلى أرض الوطن، وجارٍ تحديد ميعاد السفر، فضلا عن التواصل مع جهة عمله لبحث مستحقات الأسرة.