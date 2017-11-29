سعفان يتابع نقل جثامين مصريين بحادث انقلاب ميكروباص بقطر

دعاء حسنى أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بمكتب رعاية مصالح مصر بالدوحة، بمتابعة إجراءات نقل جثامين المواطنين محمد أشرف محمد ربيع عبدالسلام 28 عامًا، وعماد محمود إسماعيل صقر 35 سنة، من مركز أبو قرقاص قرية بني موسي بمحافظة المنيا، الذين توفيا

دعاء حسنى

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بمكتب رعاية مصالح مصر بالدوحة، بمتابعة إجراءات نقل جثامين المواطنين محمد أشرف محمد ربيع عبدالسلام 28 عامًا، وعماد محمود إسماعيل صقر 35 سنة، من مركز أبو قرقاص قرية بني موسي بمحافظة المنيا، الذين توفيا نتيجة حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق سلوى بالدوحة، بسبب انفجار إطار السيارة التي كانوا يستقلونها، فضلاً عن متابعة حالة 13 مصاباً أصيبوا في الحادث، ومتابعة مستحقاتهم وتعويضاتهم الناتجة عن الحادث.

وتلقى الوزير، تقريرًا من المستشار العمالي هشام كامل، بمكتب رعاية مصالح مصر بالدوحة – قطر، يفيد بأنه جاري إتخاذ إجراءات نقل جثامين المتوفين الموجودين بمشرحة مستشفى الوكرة التابع لمستشفيي حمد العام، إلى أرض الوطن.

وتم التواصل مع أهل المتوفين وإبلاغهم خالص تعازى وزير القوي العاملة، ومكتب رعاية جمهورية مصر العربية بالدوحة، ومكتب التمثيل العمالي.

ويجري متابعة حالة المصابين بمستشفى حمد العام نتيجة الحادث، وهم: محمد شعبان ، وربيع أحمد حسن، وحسنى بكر أحمد، وعبد المهيمن، وعبد السلام، ومصطفى أحمد حسن، وعلى أحمد محمد، وأحمد السيد، وأحمد يسن صقر، ومحمد على وكريم درويش، ومحمد إسلام، ومحمود بشير، وإجراء الجراحة اللازمة للمصابين التي تنوعت بين ردود بسيطة وكسور وحالتهم مستقرة، ومعظمهم من محافظة المنيا.